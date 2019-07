CCL: Exportaciones pesqueras crecieron 24% a mayo sumando US$ 1.563 millones

En los primeros cinco meses del año, el sector pesquero logró exportaciones por US$ 1.563 millones, reportando un crecimiento del 24%, respecto al mismo periodo del año anterior que sumó US$ 1.265 millones, según informó el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

“Para este sector, China figura como nuestro principal destino con 47% de participación de los envíos pesqueros valorizados por US$ 735 millones, seguido de Corea del Sur (7%) con US$ 102 millones y Estados Unidos (6%) con apenas US$ 89 millones”, detalló Carlos Posada, director ejecutivo del Idexcam.

Es así que entre enero y mayo, los principales productos exportados fueron la harina de pescado (US$ 722 millones), las jibias congeladas (US$ 208 millones), el aceite de pescado (US$ 119 millones), las jibias conservadas (US$ 112 millones), los langostinos congelados (US$ 42 millones), los jureles (US$ 36 millones), las anchoas conservadas (US$ 17 millones), los filetes de pescado (US$ 17 millones) y conservas de atún (US$ 13 millones).

Nuevas líneas de exportación

Asimismo, el Idexcam indicó que en el periodo de análisis se identificó que cinco líneas de productos del sector iniciaron sus exportaciones en el mercado internacional y con valores exportados en ascenso. Entre ellos están los jureles frescos o refrigerados los que fueron exportados a Nigeria, Benín y Ecuador que, en conjunto, reportaron US$ 225.639 en envíos.

Igualmente las exportaciones de ostras vivas o frescas ingresaron principalmente a Corea del Sur y España, y en menor valor a Canadá, que en suma lograron despachos por US$ 205.013; le siguen los filetes de salmones del Pacífico hacia Estados Unidos con US$ 197.610 y, por último, las tilapias con exportaciones a China por US$ 110.090 durante el periodo de análisis.

Idexcam precisó que si bien las cifras de exportación de los productos analizados son aún bajos en comparación a otras exportaciones del mismo sector, estos han empezado a generar nuevas corrientes de comercio y estarían teniendo buena acogida en los diferentes mercados de destino a los que han logrado ingresar.

“En momentos en donde el comercio mundial se encuentra algo convulsionado, la apertura de nuevas líneas de exportación ayuda a consolidar la posición de nuestro país a nivel internacional y genera un aprovechamiento adicional de las reglas contenidas en los vigentes tratados de libre y comercio que el Perú cuenta a la fecha”, anotó Carlos Posada.