Entre enero y agosto de 2019, las exportaciones de uvas frescas sumaron US$ 361 millones, un crecimiento del 18.5% con respecto al año anterior.

Perú se posiciona, entonces, como el tercer exportador mundial de este producto, informó el Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

“Este avance está reflejado en nueve de diez principales mercados de destino, a los cuales Perú exporta. Canadá reportó el mayor crecimiento con una tasa positiva de 252% en el periodo de análisis; es decir, pasó de US$ 1.7 millones a US$ 6.3 millones”, indicó Mónica Chávez, gerente del CCEX.

Estados Unidos lidera la lista de mercados de destino de uvas frescas peruanas, con un valor exportado de US$ 165.7 millones, 20% más que en el mismo periodo del año 2018.

En tanto, Hong Kong y Holanda figuran como segundo y tercer destino de la uva fresca peruana con US$ 52 millones y US$ 32 millones en exportaciones, respectivamente.

-Nuevos mercados-

El CCEX identificó a nueve países a los que anteriormente no exportábamos. En este periodo de análisis se iniciaron envíos por un valor de US$ 813,000, generando mayor expectativa en los exportadores peruanos ante esta diversificación de mercados.

Están presentes Emiratos Árabes Unidos (US$ 396,720), Ecuador (US$ 160,968), Kuwait (US$ 83,593), Senegal (US$ 36,480), Francia (US$ 31,920), Guyana Francesa (US$ 31,920), Qatar (US$ 30,529), Ghana (US$ 21,142) y Malta (US$ 20,379).

Este aumento en las exportaciones fue impulsado por una mayor producción de uva fresca lo que permite atender la demanda del mercado internacional, que ha experimentado un crecimiento ininterrumpido en los últimos ocho años.

En tal sentido, las regiones beneficiadas del fenómeno comercial de la uva fresca fueron principalmente: Ica, Piura, Lima, La Libertad, Lambayeque y entre otros. Según data registrada a agosto de este año, la producción de uva fresca alcanzó las 658,000 toneladas.