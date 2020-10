Durante el tercer trimestre de este año, las exportaciones peruanas reportaron una recuperación del 47.14%, respecto al segundo trimestre del 2020.

Los envíos en este periodo de análisis sumaron US$ 9,635 millones en valor exportado, frente a los US$ 6,548 millones del periodo abril- junio último.

Así lo dio a conocer el Instituto de Investigación y Desarrollo de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam), el cual explicó que este resultado preliminar se debería a la reactivación parcial de la actividad económica.

Si bien los resultados del periodo julio-setiembre son positivos, éstos aún no logran alcanzar los niveles del primer trimestre de este año y los cuales sumaron US$ 9,842 millones, indicó.

No obstante, el valor acumulado de las exportaciones durante los meses de enero a setiembre de este año suma un total aproximado de US$ 26,024 millones, registrando una variación negativa de 22.95 % en relación al mismo periodo del año 2019.

Comparando el desempeño de las exportaciones del mes setiembre contra el mes de agosto del presente año, se puede observar un aumento del 1.28%.

Durante el mes de setiembre último, las exportaciones peruanas se direccionaron principalmente, a China, cuya participación se situó en 23.57% del total exportado (US$ 662 millones); mientras que, los envíos hacia Estados Unidos -mercado con el 15.60% de participación- sumaron US$ 438 millones.

En tanto, Países Bajos, cuyo porcentaje de participación fue de 5.03%, registró un valor exportado de US$ 141 millones; España, mercado cuya participación fue del 4.81%, reportó US$ 135 millones y Japón, destino que ostenta el 3.29% de participación, registró US$ 92 millones.

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

Entre las 10 principales líneas de producto más exportadas en setiembre de este año se encuentran: los minerales de cobre y sus concentrados, cuyas ventas al exterior sumaron US$ 500 millones; el oro en demás formas, en bruto, incluido el oro platinado, excepto para uso monetario reportaron US$ 429 millones; los arándonos frescos sumaron US$ 194 millones; harina, polvo y “pellets”, de pescado US$ 174 millones y los cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado, US$ 138 millones.

Así también está el café, cuyos envíos sumaron US$ 102 millones; las jibias, incluidos los globitos, calamares y potas congelados con US$ 58 millones; gas natural licuado con US$ 54 millones; los minerales de plomo y sus concentrados US$ 47 millones y los minerales de plata y sus concentrados US$ 39 millones.