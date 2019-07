CCL cuestiona propuesta para el aseguramiento universal a través del SIS

Durante su Mensaje a la Nación, el jefe de Estado, Martín Vizcarra, anunció que presentará un proyecto de ley para que -con miras al año 2021- el Seguro Integral de Salud (SIS) pueda afiliar a todos los peruanos que no cuenten con un seguro médico.



Al respecto, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) consideró que la propuesta es 'un buen deseo' pues el objetivo del Gobierno es brindar atención de salud a todos los peruanos. Sin embargo, cuestionó cómo se logrará esta propuesta.

"El SIS está desfinanciado, no tiene recursos ni para las personas que tiene hoy. El SIS no puede cubrir lo que ahora demandan las personas que lo necesitan, no hace frente a los pagos y sumarle 4 millones de personas más (que no tienen seguro), lo pone en una situación difícil para cumplir. ¿De dónde saldrían los recursos?", cuestionó el director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (Iedep) de la CCL, César Peñaranda.

Nueva ley de minería

De otro lado, respecto al anuncio de la creación de una nueva Ley General de Minería, en el marco de las protestas por el proyecto cuprífero Tía María (Arequipa), Peñaranda lo calificó como 'lamentable'.

Según dijo, la actual Ley General de Minería tiene 30 años de vigencia y ha funcionado de manera positiva en el país, cuyo resultado se refleja en la reducción de la pobreza.

En tanto, consideró que esta nueva ley de minería solo se propone por un incidente en el sur y por una manifestación que hizo el gobernador de esa región, Élmer Cáceres.