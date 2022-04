Las exportaciones peruanas en el mes de marzo sumarían US$ 4,420 millones, una caída de 0.7% respecto al mismo mes de 2021, según cifras preliminares del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

En el mes de análisis se tiene a China como el principal destino de los envíos peruanos, mercado al cual se exportaron US$ 1,213 millones, cifra que registró un descenso de 25.2%.

“ Este resultado negativo podría explicarse por las medidas de confinamiento y restricciones en determinadas ciudades a causa de nuevos brotes de la COVID-19, las cuales paralizan la actividad económica, entre ellas la industrial y manufacturera, por lo tanto, disminuye la demanda de materias primas o insumos intermedios importados”, sostuvo el director ejecutivo del Idexcam, Carlos Posada.

Le siguieron, Estados Unidos, destino al cual se despacharon US$ 632 millones, monto que representó un incremento de 71%; Corea del Sur, US$ 365 millones (+51.4%); Japón, US$ 210 millones (-15.9%); Suiza, US$ 186 millones (+26.6%); Emiratos Árabes Unidos, US$ 177 millones (+215%); Canadá, US$ 172 millones (-24.9%); Países Bajos, US$ 148 millones (+1%); Reino Unido, US$ 132 millones (+419.9%); y Chile, US$ 130 millones (-2.1%).

De esta manera, se observa que, de los 10 principales destinos de exportación para el Perú, seis de ellos mostraron variaciones positivas en relación a marzo del 2021: Estados Unidos, Corea del Sur, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Países Bajos y Reino Unido.

-Líneas de productos-

Por otro lado, se identificaron las principales líneas de producto exportadas por el Perú en marzo. Aquí destacaron los minerales de cobre, los que sumaron 323,759 toneladas (-47.6%) por un valor de US$ 692 millones (-50.1%); las barras de oro, 33 toneladas (+4.5%) por US$ 626 millones (+5%); el gas natural licuado, 344,864 toneladas (-0.05%) por US$ 537 toneladas (+710.7%); y la harina de pescado, 174,177 toneladas (+35.2%) por US$ 280 millones (+50.7%).

Así también se menciona a los cátodos de cobre refinado, con 13,326 toneladas (-34.9%) por US$ 136 millones (-24.2%); estaño sin alear, 1,779 toneladas (-0.3%) por US$ 81 millones (58.3%); los minerales de plata, 40,342 toneladas (+21.6%) por US$ 78 millones (-16.9%); paltas frescas, 33,605 toneladas (-1.2%) por US$ 72 millones (-14.3%); el café sin tostar y sin descafeinar, 14,193 toneladas (+297.5%) por US$ 65 millones (+635.7%); y las gasolinas sin tetraetilo de plomo (nafta), 58,274 toneladas por US$ 59 millones (este producto no fue exportado en marzo del 2021).

El Idexcam destacó que, entre las principales líneas de producto exportadas pertenecientes al macro sector tradicional durante marzo del 2022 fueron los minerales de cobre, cuyo desempeño ha caído, en parte por la menor demanda de China, entre otros factores internacionales. En este sector también se encuentran las barras de oro; la harina de pescado y cátodos de cobre refinado.

En el caso de las exportaciones del gas natural licuado, las cuales, pese a tener una disminución mínima en cuanto a su volumen exportado, muestran una elevación de más de siete veces en sus precios, lo cual puede ser atribuido a la persistencia del conflicto entre Ucrania y Rusia.

En tanto, en el macro sector no tradicional, además de las paltas frescas, antes mencionadas, también destacaron los mangos frescos, con 44,179 toneladas (19.9%) por US$ 56 millones (+13.1%); uvas frescas, 17,595 toneladas (+67.6%) por US$ 45 millones (+101.9%); alambres de cobre refinado, 3,474 toneladas (+2.2%) por US$ 37 millones (+16.5%); y T-shirts de algodón 1,195 toneladas (+60.3%) por US$ 61 millones (+75.1%).

