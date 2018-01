CCL: Alza del precio del cobre impulsó crecimiento de exportaciones peruanas en 23%

Entre enero y noviembre del 2017, el valor de las exportaciones peruanas sumaron US$ 44,932 millones, registrando un crecimiento del orden de 23% respecto al mismo periodo del 2016.

Este incremento fue impulsado principalmente por el alza del precio internacional del cobre y de otros metales, informó el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

"Este importante crecimiento correspondió al sector minero, principalmente al cobre, cuyas exportaciones alcanzaron los US$12.399 millones, revelando un incremento de 39% en relación al mismo periodo del año 2016", manifestó Carlos Posada, director ejecutivo del Idexcam-CCL.

En el periodo de análisis, las exportaciones del sector tradicional bordearon los US$ 29,227 millones, con una expansión de 29%.

"Con este resultado favorable, se estima que, a diciembre del 2017, las exportaciones totales habrían alcanzado niveles cercanos a los US$ 42.000 millones", señaló Posada.

El zinc

Otro metal que aportó al crecimiento de las exportaciones fue el zinc, que registró un valor acumulado de US$ 2,070 millones, lo cual revela un avance del 60% con respecto al mismo periodo del año 2016.

No obstante, respecto al volumen, ambos metales ( cobre y zinc) registraron bajos niveles de crecimiento. En el caso del cobre, se obtuvo apenas una expansión de 1% mientras el volumen del zinc aumentó 2%.

Si bien estos productos tradicionales han mostrado un desempeño positivo, ello debiera representar una señal de preocupación para nuestras autoridades, dado que se está dependiendo únicamente del comportamiento de los precios internacionales.

"Esto no durará muchos años; por esta razón se debe brindar las condiciones adecuadas para el desarrollo de nuevos proyectos mineros, que permitan aumentar la producción y asegurar así alcanzar mejores niveles", advirtió Posada.



En cuanto a las exportaciones de la harina de pescado, estas sí mostraron un crecimiento armónico tanto en valor como en volumen de 61% y 62% respectivamente, en relación al mismo periodo del 2016.

Productos No Tradicionales

Respecto a las exportaciones no tradicionales registraron un crecimiento de 9%, con valores exportados por US$ 10,446 millones, donde las agro exportaciones mantuvieron un crecimiento constante.



Así, entre enero y noviembre del año pasado, las agroexportaciones sumaron US$ 4,431 millones registrando una variación positiva de 9%.



En cuanto al volumen exportado, se observó un decrecimiento del orden del 1% (2.60 millones de toneladas) en comparación al mismo periodo del año 2016 (2.63 millones de toneladas).



"Esperamos que este año se ejecuten los trabajos de recuperación de las tierras de cultivo que fueron afectadas por los desastres naturales, así como también debieran concluir los trabajos de la limpieza de los causes de los ríos e incrementarse las hectáreas de producción. Todo ello se verá reflejado en un incremento en los volúmenes exportados, así como en sus valores", anotó Carlos Posada.