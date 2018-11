CCL: Casi 80% de peruanos compra online por influencia de las redes sociales

El 79.4% de los peruanos realiza sus compras online por influencia de las redes sociales, mientras que 11.4% lo hace por anuncios en portales de noticias, 4.9% confía en los envíos por mailing y 3.3% se confía de la publicidad tradicional, informó la CCL.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) realizó un estudio un sondeo a nivel nacional teniendo como muestra a más de 2,000 peruanos, con el fin de conocer el actual estatus de los compradores y no compradores online.

Ello en el marco del próximo Cyber Days organizado por CCL, que iniciará el próximo 26 y 27 de noviembre desde las 00:00 horas.

Resultados

Respecto a los resultados del estudio, el 65.5% valora al momento de realizar una compra online los descuentos y promociones, 10.9% considera primordial la garantía del producto para poder realizar la compra y 9.8% compra siempre y cuando haya envío gratuito.

Para Jaime Montenegro, gerente de comercio electrónico de la CCL, se ve un gran alcance desde las redes sociales para influir en las futuras compras online de los peruanos.

Facebook e Instagram se han vuelto canales importantes que conecta directamente al producto con el usuario según sus preferencias, logrando ser cercano con los usuarios.

A su vez, estas son complementadas por las opiniones y experiencias de compra en los blogs reforzadas por los canales tradicionales de publicidad que ya todos conocemos, logrando así una comunicación a 360° que garantiza confianza al comprador.

Portal web confiable

Una de las preocupaciones de los compradores online es que el portal ecommerce sea confiable, por ello se les consultó cómo logran detectarlo, en ese sentido el 42% precisó que revisa los certificados de seguridad como el https:// y el candado verde en el buscador que garantiza la seguridad de la página web.

El 24% enlaza la confianza del ecommerce con las completas especificaciones de los productos que ofrecen y 19.4% afirma que el portal en seguro si les envían la confirmación de pago y de su compra a sus correos electrónicos o celulares.

También se les consultó que tan importante era para los peruanos que el portal web de ecommerce tenga una tienda física y el 68% indicó que le parece importante que tengan ambos puntos porque les garantiza seguridad para realizar la compra y/o reclamo.

Presupuesto

Respecto a sus presupuestos de compra anual, el 30.5% invierte entre 100 a 300 soles mientras que 24.2% invierte desde S/ 300 a S/ 500 y solo el 19.9% realiza compras entre S/ 700 a S/ 1,000.

El estudio realizado por el importante gremio empresarial, también consideró las percepciones de los peruanos que aún no se han animado a comprar online.

Entre los motivos por los que aún no lo hacen, 38.9% aún le teme a la clonación de tarjetas, 28% no lo hace por la costumbre de reclamar en un establecimiento físico y no online y 14.9% por la falta de información en los productos.

Para poder solucionar ello, 30.4% precisó que realizaría una compra online si mejoran los filtros de seguridad, 18.5% si hubiera formas de pago más seguras y 8.9% si hubiera buenas promociones de compra para fidelizarlos.

De cumplirse, el 20.8% estaría entusiasmado en realizar una compra online en los próximos 3 meses, mientras que el 38.1% lo ve probable. Finalmente, el 33% de los no compradores online realizarían su primera compra para navidad, sin embargo, cerca del 60% lo haría en el próximo Cyber Days, que organiza Cámara de Comercio de Lima para noviembre.