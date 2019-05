CCL: Más de 7.3 millones de unidades productivas en Perú son informales

En el 2018, un total de 9 millones 782 mil unidades productivas (UP) operaron en la economía peruana, de las cuales el 75% pertenece al sector informal, es decir, existen 7 millones 347 mil productores de bienes y servicios que trabajan al margen de la ley, mientras el 25% restante (2 millones 434 mil) se ubica en el sector formal, informó el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (Iedep) de la Cámara de Comercio de Lima.

“Estas cifras, provenientes del INEI, demuestran la sustancial tarea de reducir el alto nivel de informalidad en la economía. Dicha problemática conlleva a la pérdida total o parcial de las ventajas que ofrece la formalidad tales como el acceso al crédito, la protección judicial o la capacidad de acceder a mercados internacionales. Así también la informalidad provoca un factor negativo en el uso indebido de infraestructura y servicios públicos, pues no contribuyen con los ingresos tributarios necesarios para su financiamiento”, manifestó César Peñaranda, director ejecutivo del IEDEP de la CCL.

Dentro del universo de las unidades productivas informales, el sector agropecuario tiene una mayor participación con 2 millones 460 mil productores (33.1%), con un bajo nivel de productividad con respecto a los demás sectores productivos.

El monto restante de 4 millones 887 mil unidades productivas no agropecuarias informales representan el 66.5% y se distribuyen entre doce sectores económicos.

Aquí sobresale el rubro comercio con una participación de 22.4%, seguido de transporte y almacenamiento (14.2%), restaurantes y alojamiento (8.4%) y manufactura (7.3%). Contrariamente hay menor informalidad en sectores caracterizados por una mayor densidad de capital, es decir activo fijo por trabajador, como electricidad, gas y agua (0.6%), telecomunicaciones (0.4%) y minería (0.2%).

En el periodo 2016 -2018 se observa que las UP de hogares informales no agropecuarios han crecido a tasas de 2.4%, 7% y 3.9%, respectivamente.

“El 2017 es el año que registra una mayor expansión, el cual coincide con el año de menor crecimiento económico, apenas de 2,5%. En cambio las tasas bajas de expansión de los años 2016 y 2018 se dieron cuando el PBI alcanzó un crecimiento del 4% anual”, comentó.

A nivel regional

Excluyendo las UP agropecuarias informales, existen 19 regiones con alta informalidad tales como Tumbes y Huancavelica, con porcentajes que ascienden a 90.3% y 90.1%, respectivamente.

Le siguen Cajamarca (89.9%), Loreto (89.7%), Piura (89.2%), Lambayeque (87.5%), Huánuco (86.9%), Ucayali (86.8%), Áncash (86.4%), Ayacucho (85.2%), Pasco (85%), Puno (83.6%), Junín (83.4%), Apurímac (83.4%), Cusco (83.3%), Amazonas (83.3%), San Martín (82.2%), La Libertad (81.4%) e Ica (80.3%).

También se reporta a cinco regiones con una tasa de informalidad menor al 80%, éstas son Arequipa (72.6%), Lima (73.7%), Tacna (77.4%), Madre de Dios (77.4%) y Moquegua (78.9%).

¿Por qué no se formalizan?

Sobre la consulta del por qué no se formalizan, un 49% de las unidades productivas mencionó que no lo consideran necesario, una segunda justificación es porque consideran que su negocio es pequeño (33%) y un tercer motivo es que el negocio forma parte de un trabajo eventual (12%).

Respecto al tiempo en que operan como informales se determina que 1 millón 114 mil y 1 millón 117 mil operan entre 2-4 años y 5-10 años, respectivamente.

En el extremo se tienen 385 mil UP que trabajan informalmente más de 20 años. Para el IEDEP es poco probable que el grueso de UP (1,5 millones) que operan cinco o más años en la informalidad decidan cambiar tal condición y pasar al sector formal sin un beneficio-costo claramente positivo.

“Lo mismo ocurre con otro importante número de UP informales (1 millón 600 mil) que no alcanzan los dos años de operación e incluso un poco más de 1 millón que no supera ni siquiera el año de vida en el mercado”, anotó Peñaranda.