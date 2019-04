Cayetana Aljovín: “Hay algunas inconsistencias en la propuesta de derechos de pesca”

En la entrevista con la nueva presidenta de la SNP participó el gerente general de ese gremio, Jorge Risi, quien indica que si bien la biomasa se mantiene, los desembarques han caído 40%.

¿Cómo ven la tercera propuesta de ajuste de los derechos de pesca (de anchoveta), que plantea se incremente del 0.25% actual a 0.54%

Aljovín: Es una propuesta que tiene que ser revisada, todavía vemos algunas inconsistencias y necesita un mayor sustento técnico, estamos preparando una respuesta oficial.

¿Por qué cree que no tiene suficiente sustento?

Aljovín: Hay costos que no están sustentados, por ejemplo, para el caso de las embarcaciones, donde la cotización no obedece a un costo real.

Risi: Hay que tomar en cuenta el valor de reposición de los bienes, si bien hoy las embarcaciones que tenemos en el mercado tienen algunos años de antigüedad, va a haber que sustituirlas a futuro, y eso es a lo que debería tender el Estado, a que pueda mejorar la flota.

¿Cuánto es el costo que ha estimado Produce para calcular esta tasa que propone de 0.54%?

Risi: El costo de extracción asciende a US$ 105 por tonelada de recurso extraído, de acuerdo con el cálculo de Produce, y nuestro cálculo es por encima de los US$ 170 por tonelada, que son costos auditados con los estados financieros de las empresas (pesqueras), que se ha entregado física y formalmente a Produce.

¿Y en el caso de combustibles?

Cayetana: En combustible el costo (en que se basa Produce) era de US$ 187,000 por faena para una embarcación modelo de 450 metros cúbicos, que tiene una participación de 0.3% en la cuota total; y en el primer proyecto ese costo sale con US$ 210,000, en el segundo proyecto sale con US$ 78,000, cuando la industria declara que el costo es US$ 288,000.

¿En la propuesta de Produce no se ha tomado en cuenta el tema de la renta generada?

Risi: Lo están considerando, pero con valores que no reflejan la realidad...Cayetana: Es en el tema de costos, para justamente llegar a la renta, donde encontramos las diferencias, y donde hay espacio para que Produce pueda revisar, con base en la información que es pública, auditada y sincera, para tener costos reales.

¿Cuál es la renta promedio del sector pesca?

Risi: En los últimos años ha sido negativa, el sector ha perdido dinero básicamente porque las capturas han sido bastante bajas desde el 2013 al 2017 según un análisis que solicitamos a Apoyo. En los últimos años, la biomasa está estable en 8.1 millones de toneladas, pero los desembarques han caído 40% por temas ambientales.

Pero los costos del Estado para mapear la biomasa y monitorear la pesca han aumentado y la tasa no varió en 10 años, ¿no está subsidiando a la pesca?

Cayetana: Eso no es correcto porque acá se aplica el derecho de pesca (0.25% del valor FOB por tonelada) que equivale a US$ 3.95, y además pagamos US$ 1.00 por derecho a (control) satelital, y US$ 6 por el programa de vigilancia, entre otros, y en total se paga US$ 14.65 por tonelada.

Cualquier empresa a los dos o tres años de arrastrar pérdidas cierra, ustedes tienen varios años en caída, desde el 2013, y se mantienen, ¿cómo se explica eso?

Risi: No se han cerrado empresas, pero se han reducido plantas y personal, en cada cual laboran, en promedio, 110 trabajadores.