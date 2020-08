El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano indicó que la crisis del Covid ha causado en el primer semestre de este año una caída cercana al 40% de la inversión privada

“Este es un factor de riesgo para la recuperación económica en el corto y mediano plazo. La meta fijada este año por el Gobierno es revertir esta tendencia negativa de la inversión privada y recuperar en el más breve plazo los niveles de inversión previos a la crisis del COVID. Asimismo, buscamos que las expectativas de los inversionistas nacionales y extranjeros continúen recuperándose, luego de la abrupta caída en marzo y abril”, indicó.

De esta manera, mencionó que el objetivo de este año es impulsar la inversión minera, la inversión en infraestructura y la inversión diversificada tanto a nivel de gran empresa como pequeña empresa.

Seguimiento a proyectos estratégicos

Cateriano indicó que, en materia de seguimiento y monitoreo de la inversión privada es fundamental que el Estado cumpla con los plazos establecidos para darle predictibilidad a los inversionistas y es importante además evitar que proyectos de gran envergadura, con mucho impacto en el crecimiento económico y el empleo, sean trabados por procedimientos administrativos o plazos incumplidos por instituciones públicas.

En este intento por permitir un avance más rápido de la inversión privada, hemos reforzado el Equipo Especializado de Seguimiento de Inversión (EESI), el cual se encargará de supervisar los proyectos de inversión privada más relevantes a fin de que puedan acompañar el desarrollo de proyectos de inversión claves para el crecimiento del país y emitir alertas al más alto nivel en caso de trabas o retrasos.

Los proyectos seguidos por el Equipo Especializado de Seguimiento de Inversión forman una cartera de inversiones diversificada superior a los US$ 40 mil millones, y que, en un escenario conservador, debido a la emergencia sanitaria que experimenta el país, tienen pendiente de inversión para el presente año alrededor de US$ 1,900 millones de más de US$ 3,000 considerados para el año 2020.

Conforme a las previsiones de diferentes instituciones, tanto locales como internacionales, en 2021 se experimentará un crecimiento positivo del PBI conducente a revertir los efectos negativos de la crisis sanitaria.

En este contexto, la cartera de proyectos sobre la que el Equipo Especializado de Seguimiento de Inversión centrará sus esfuerzos proyecta inversiones superiores a los US$ 3,400 millones, lo que contribuye a asegurar la generación de 40 mil empleos durante la vigencia de estos proyectos.

La labor de articulación con el sector privado es una prueba más del compromiso del Estado peruano por aplicar medidas de gestión pública que faciliten y dinamicen la ejecución de las inversiones en el país, lo que debe traducirse en mayor bienestar para los ciudadanos.