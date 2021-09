El presidente de la República, Pedro Castillo, dio que su Gobierno viene gestionado el ingreso de bancos extranjeros al Perú, aunque sin dar detalles sobre la fecha en la que se produciría esta medida.

“Acabamos de tener ciertas coordinaciones para que también otras entidades bancarias fuera del Perú ingresen a la patria”, dijo el mandatario desde Cajamarca, tras participar de la ceremonia por el Día de la identidad tacabambina.

El jefe de Estado precisó que estas empresas comprarán “las deudas que tienen los micro y pequeños empresarios para reactivar la economía nacional” y que “inmediatamente se concrete, Tacabamba no sea ajeno a esta lucha”.

La semana pasada la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) autorizó las operaciones del banco chileno BCI en el país .

La empresa contempla un capital inicial de US$ 60 millones para enfocarse en el sector corporativo y de grandes empresas peruanas y chilenas que operen en el país. Esta abriría sus puertas en el primer trimestre del 2022, según el diario “La Tercera” de Chile.

Minutos antes, Castillo se refirió a los problemas burocráticos que suelen tener los gobiernos subnacionales en sus coordinaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por lo que indicó que se trabajará desde el Gobierno Central para eliminar dichos inconvenientes.

“Vamos a destrabar estos actos burocráticos que hacen que nuestros alcaldes y gobernadores regionales estén formando cola en el MEF y no se les atienda su reclamo. Por eso señores alcaldes vamos a pedirles también de que no se presten para otros actos sino vayan directamente y hablen con el gobierno para que no se forjen estos problemas que han habido muchos años atrás”, refirió.

El presidente se pronunció también brevemente sobre la segunda reforma agraria y expresó su deseo de que, junto al alcalde de Tacabamba, se conforme una comisión que se acerque al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) a fin de “encaminar el trabajo concerniente” a dicho tema.