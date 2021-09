Ayer se cumplieron exactamente dos meses desde que Pedro Castillo asumió la presidencia del Perú. Y a pesar de este tiempo en Palacio, los peruanos no ven liderazgo en el mandatario. Según la última encuesta nacional urbano-rural de Ipsos, por encargo de Lampadia, el 61% de personas consultadas consideró que el presidente no tiene la capacidad de liderazgo para resolver los problemas del país.

De hecho, los encuestados comentaron qué temas debería priorizar el presidente en su agenda. Por ejemplo, el 51% de cree que Castillo debe priorizar transmitir confianza al país que aumente la inversión privada y se cree más puestos de trabajo.

Este punto esto es trasversal a todas las regiones, principalmente, en el norte (51%) y oriente (54%). Si se analiza por niveles socioeconómicos (NSE), en el NSE A (68%) y el NSE B (58%) -sobre todo- respondieron en la misma línea.

-El factor Cerrón-

La encuesta reveló también que el 44% de encuestados consideró que uno de los temas que más les preocupa del presidente Castillo es que Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, tiene demasiada influencia en su gobierno. Mientras que a un 33% le preocupa que se insista en cambiar la Constitución generando inestabilidad.

En detalle, a un 54% de encuestados de la zona norte les preocupa el factor Vladimir Cerrón; en tanto, un 41% en el centro dicen que la mayor preocupación es cambiar la carta magna. Otro punto importante, que parece un riesgo para los peruanos, es que se ahuyente la inversión privada y no se creen puestos trabajo, sobre todo para el norte (30%) y el oriente (29%).

Además, para ocho de cada diez encuestados, Vladimir Cerrón es un sentenciado por corrupción que debe alejarse del gobierno de Pedro Castillo . Esto es trasversal a todas las regiones y niveles socioeconómicos (NSE). Por ejemplo, en el NSE A, un 96% respondió en esta línea, mientras que en el NSE E, llegó a un 78%.

Son dos las hipótesis de los encuestados sobre por qué Castillo no se aleja definitivamente de Cerrón: El presidente Castillo no tiene la fuerza y liderazgo para romper con Cerrón (26%) y que el presidente Castillo no quiere romper con Cerrón para no perder el apoyo de la bancada de Perú Libre (24%).

-Sendero/Movadef-

Ante la pregunta sobre qué opina de la presencia de militantes de Sendero Luminoso/Movadef en el gobierno actual, el 68% de peruanos subrayaron que no están de acuerdo con esta situación y deberían ser apartados de inmediato.

Los encuestados de todas las edades respondieron en esa línea: un 69% de los más jóvenes (entre 18 a 25 años), un 69% de los peruanos entre 26 a 42 años, y un 67% que tiene 43 años de edad a más, comentaron que estos dos grupos deben salir del gobierno.

-Situación social-

El principal estandarte de este Gobierno es el cambio de Constitución. Aunque algunos ministros han comentado que no es prioridad la Asamblea Constituyente, otra parte del Poder Ejecutivo no pierde la oportunidad para recordar esta posibilidad.

¿Qué piensa la gente al respecto? Siete de cada peruanos remarcó que se necesita una mejor gestión pública para mejorar la salud y la educación en el país. En tanto, solo un 27% dijo que se necesita una nueva Constitución.

En todas las regiones, la mayoría considera que la mejor opción es una mejor gestión. Aunque, hay que mencionar, que el margen es más pequeño en la zona sur del país: si bien un 51% dice que una mejor gestión es lo que se requiere para mejorar la salud y la educación, un 45% cree que una nueva carta magna es la alternativa.

-Libertad de prensa-

-Nicolás Maduro-

-Ficha técnica-

Encuesta efectuada cara a cara en hogares por encargo de Lampadia a 1,213 personas mayores de 18 años de todos los NSE en el ámbito nacional urbano-rural el 24 y 25 de septiembre del 2021.

1. Nombre de la encuestadora: IPSOS OPINIÓN Y MERCADO S.A

2. Número de registro: 0001-REE / JNE

3. Persona jurídica que encomendó la encuesta: LAMPADIA

4. Objetivo del estudio: Evaluar la percepción, opinión y actitudes hacia temas políticos, económicos y sociales del país.

5. Universo: Tamaño de la población objetivo: Para la construcción del diseño de la muestra se ha tomado como marco muestral a hombres y mujeres de 18 años a más de la población nacional urbano rural del Perú (24,290,921 personas).

6. Tamaño de la muestra: 1,213 personas entrevistadas

7. Margen de error: Para los resultados obtenidos se tiene un margen de error de +/-2.815%

8. Nivel de confianza: Se asume un nivel de confianza de 95% y varianza máxima en las proporciones poblacionales (p=q=0.5)