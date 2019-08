El día de mañana se realizará la Audiencia en el Poder Judicial en donde se debatirá el inicio de la investigación al fiscal Supremo Pedro Chavarry, por el delito de encubrimiento real que autorizó el Congreso de la República.

Sin embargo, el Poder Judicial podría revivir estos delitos que han sido archivados por el Congreso, sobre la base a esta potestad reconocida por la Corte Suprema de recalificar los hechos autorizados a ser investigados, opinó el penalista Carlos Caro, en radio Exitosa.

En esa audiencia la Fiscalía podría proponer, y el Poder Judicial aceptar, un cambio en la tipificación en términos de un nuevo delito o delitos sobre la base al mismo hecho que autorizó el Congreso a investigar, y no sería la primera vez que sucede, resaltó Caro.

El abogado recordó que la autorización de investigación otorgada por el Congreso solo fue por el delito de encubrimiento real, pero esta es muy limitada y restringida. Por eso, la Corte Suprema ha establecido en varias ocasiones que lo único que debe de validar el Congreso son los hechos materia de investigación, de este modo la calificación jurídica le corresponde a la fiscalía y al Poder Judicial.

“Los congresistas no son juristas, no son abogados, no son jueces, no son fiscales, y por lo tanto, no pueden condicionar que artículo del Código Penal se aplica (en una investigación)”, resaltó.

La potestad del Congreso es fijar hechos para ser investigados pero no para fijar delitos. No pueden ellos condicionar el delito que se va a investigar, solo pueden condicionar los hechos que se van a investigar. Entonces, lo que se tiene es un hecho vinculado a la desaparición de la actividad probatoria de la fiscalía y eso se va a debatir en la audiencia.

¿Cuáles son los delitos que se pueden ampliar?

Los delitos que es encubrimiento real desaparición de pruebas, encubrimiento personal porque la fiscalía postula que se había tratado de desaparecer a personas vinculados a los cuellos blancos, el delito de asociación para delinquir y de obstrucción al a justicia por el deslacrado de las oficinas investigadas, apuntó.