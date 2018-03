Caso Odebrecht: Impacto en crecimiento es innegable, coinciden economistas y empresarios

Juan Varilias, presidente de ADEX

“Todo se complica, la productividad de la industria va cayendo”

​

​Esta situación va a tener repercusión internacional, los inversionistas van a poner en stand by sus decisiones de inversión, y eso va a continuar hasta que se llegue a un clima de tranquilidad, y nos va a llevar a una paralización. En nuestros estimados, nosotros esperábamos que no pare la economía este año, pero -estas nuevas acusaciones- van a afectar la economía a través del atraso de las inversiones ya en el corto plazo.

El país ya estaba asistiendo a esta situación desde hace mucho tiempo, lo que quedaba era certificar y validar la información sobre estas operaciones estructuradas del grupo Odebrecht. Las declaraciones del señor Barata están validando lo que se ha venido diciendo. Las autoridades tendrán que saber actuar en este tema. Sin embargo, ya el daño a la economía peruana se está dando.

En el caso de la industria, su situación es cada vez más crítica, ya se está dando un atraso en la productividad, estamos paralizados en el tema económico industrial del país, a pesar de que las exportaciones se estaban portando bien. Pero esto va a seguir in crescendo, (y todo) se torna un poco complicado.

Roque Benavides, presidente de Confiep

​“Todo escándalo de Lava Jato impacta en la economía”



El presidente de la Confiep, Roque Benavides, señaló que el gremio empresarial no tiene nada que ver con el tema, y “entiendo que el señor Ricardo Briceño ya descartó que él haya recibido el dinero al que Barata se refiere”.

Todo este escenario juega en contra de la economía.

“Obviamente que todo el escándalo de Lava Jato ha tenido y sigue teniendo impacto en la economía peruana, hay que ver la forma de pasar esta página”, sostiene el Ejecutivo. Para ello, precisa que lo importante es aclarar los temas y que el Poder Judicial actúe como corresponde a las circunstancias.

En esa situación, la Confiep emitió un comunicado negando que el gremio haya sido un intermediario para la entrega del dinero entre Odebrecht y Keiko Fujimori.

“Confiep sostiene que siendo un gremio empresarial, no apoya campañas políticas de los partidos”, precisa. Asimismo, el Consejo Privado Anticorrupción (CPA) afirma que confían en que la Fiscalía se desenvolverá a la altura de las circunstancias.

Carlos Gálvez, ex presidente de la SNMPE

​ “No sorprende el comportamiento de los políticos”



No sé qué tanto más hondo se puede caer, pero no me dejaré de sorprender. La consecuencia es la tormenta perfecta que ahora estamos teniendo. Tenemos 80% de informalidad en la economía y 80% de empleo informal. Eso ya nos habla de que no hay credibilidad de unos en otros, y eso significa desconfianza absoluta.

Con las decisiones que toman los jueces y las actitudes de los fiscales frente a los problemas, no me sorprende para nada que los políticos tengan este tipo de comportamientos, y como la legislación en el Perú no es del todo clara, se presta a muchos manejos ocultos, y todo lo anterior involucra en esto a los empresarios, quienes no son santos. Hay excepciones honrosas.

Todo esto se va complicando, y se complica demasiado, ya nadie confía en nadie. Por eso las normas no se aplican, por eso aparecen los radicales, se pide mano dura. Hay países que nos han dado ejemplos, Singapur lo primero que combatió fue la corrupción, y para eso hay que tomar ciertas normas. Lamentablemente, si no hay sanción, nos sobran leyes y no hay honestidad para su aplicación.

Pablo Secada, economista del IPE

​“Con esta situación no se pueden hacer las reformas para crecer”



No vemos sorpresa en el anuncio de los aportes (de Odebrecht). Es lo que se veía venir. No lo veo malo, al menos aclara lo que se hizo. Lo que sorprende es que el Gobierno no tenga capacidad para gestionar la situación, y el riesgo en la economía es que llegue la vacancia presidencial. Para la inversión lo que afecta es que no se pueden realizar las reformas que la economía espera.

Juan José Marthans, economía del PAD de la U. de Piura

​“Lo peor es que sigamos con incertidumbre y corrupción”



En el Perú, recién estamos identificando la magnitud del problema por el escándalo en torno a Odebrecht. La verdad es que lo único que vamos a tener como constante es volatilidad.

Esto no contribuye a generar las condiciones como para que el Perú logre desarrollar una suerte de dinámica productiva que nos acerque al potencial. Esto significa que este año, en la medida en que se siga develando nueva información ligada a estos actos de corrupción, probablemente comprometa a cierta élite del Congreso, empresarial, periodistas, estudios de abogados. No estamos frente al mejor escenario para efectos de seguir creciendo.

Hay dos puntos acá. Por un lado, la naturaleza y la generosidad de la economía peruana, que sigue gracias a su riqueza, y de otro lado, cómo el frente político y estas secuelas ligadas a la corrupción nos quitan posibilidad de recuperación. En conclusión, la posibilidad de lograr el 4% de crecimiento del PBI, si bien es cierto no se ha descartado, cada vez es más difícil. Lo peor que puede suceder para los próximos meses es que sigamos en un entorno político ligado a la corrupción y de alta incertidumbre.

Juan Carlos Odar, economista

​“Solo si PPK sale, la economía podría caer a menos del 1% en 2018”



Estamos en un escenario de “expectativas contagiadas” y el mercado ya asimiló la crisis, es lo que se esperaba. La inversión minera crece y la no minera sigue, aunque más lento. No se percibe una caída, salvo que se dé la salida de PPK. En ese escenario todo cambiaría, y de un crecimiento del PBI de 3.3% para el 2018, podría caer a menos de 1%. Eso sería grave.