El trabajo remoto que han aplicado las empresas para prevenir los contagios del COVID-19 ha llevado que los trabajadores piensen en encontrar un mejor espacio de trabajo. Así, las casas de playa fueron la primera la opción.

En diálogo con Gestión.pe, la Directora Comercial de Urbania y Adondevivir, Gisella Postigo, señala que hasta antes de pandemia del coronavirus, en promedio un agente inmobiliario podía recibir 10 consultas semanales por una casa de playa, en tanto ahora, se ha elevado a 60 consultas.

Esta mayor búsqueda es impulsada además, a que los precios de alquiler de las casas de playa no se han incrementado pese a esta coyuntura.

Según dijo, a la fecha el precio de alquiler de las casas de playa se ubica entre US$ 3,000 y US$ 5,000, similares a los del 2019; y esto se debe a que por la pandemia se está reduciendo el aforo dentro de estas viviendas, de 20 a 10 personas.

“Por el cuidado (de la pandemia) solo se están alquilando solo a familias, quiere decir que no me podría juntar con un grupo de amigos para alquilar una casa de playa. Eso ya no está permitido por lo menos este año y es por eso que los precios no han cambiado, porque el aforo del público va a ser menor”, dijo.

Agregó que en el caso de condominios, además de la reducción del aforo, también se está solicitando una prueba molecular a cada familiar, a fin de evitar el contagio del COVID-19 en estos espacios.

Más piscinas

La ejecutiva señala que lo que más encarece el precio del alquiler de una casa de playa es si tiene una piscina o no. En ese sentido, Postigo indica que muchas familias están optando por la piscina debido a que en Lima se ha restringido el acceso a playas.

Como se recuerda, en la víspera, el presidente Martín Vizcarra anunció que en Lima solo se podrán usar las playas de lunes a jueves y los fines de semanas solo para hacer deportes.

En cuanto a la permanencia en las casas de playa, indica que la temporada plata inicia del 26 de diciembre y culmina en Semana Santa, pero en algunos casos solo se alquila del 26 de diciembre al 2 de enero.

En este punto, Postigo señala que ahora la permanencia dependerá del reinicio de clases en colegios, pues si continúan bajo las clases virtuales, lo podrían realizar desde la casa de playa.

El dato

La búsqueda de playas al sur de Lima en octubre de este año creció 160% respecto a octubre del 2019. La mayor búsqueda se orientó en la playa Santa María, seguido de Pulpos y Asia.

