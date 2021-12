En un año sin pandemia, la demanda para el alquiler de casas de playa en el litoral peruano hubiera comenzado a calentarse desde finales del mes de setiembre. Pero este 2021 las consultas y transacciones aún están tibias a pocos días de comenzar la estación de verano. Y la razón no es -tanto- por la COVID-19, sino, por la incertidumbre política de las últimas semanas.

“El interés por el alquiler en los balnearios se ha retrasado. Usualmente en setiembre u octubre ya se tenía un panorama más definido de cómo se iba a dar el negocio, en la medida que se desenrede la situación política y mejore el panorama económico, podríamos ver un cambio”, dijo Víctor Saldaña, presidente de la Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios (ASPAI).

Respecto a los precios, mencionó que se mantienen similares al del año pasado, principalmente en San Bartolo, Asia y Pucusana -que suelen ser las más demandadas-, así como Paracas (Ica), que se ha vuelto el favorito del público joven. Así, estarían oscilando entre los US$ 3,000 y US$ 5,000 la temporada, es decir, tres meses.

¿Por qué se mantienen? “Por que hay una expectativa del propietario de que la demanda será alta este año considerando que, a diferencia del 2020, ahora sí está permitido el ingreso a la playa. Además, el limeño de por sí es playero”, explicó Saldaña. A ello, se sumaría que muchos optarían por mudarse a los balnearios para realizar el home-office.

En tanto, en Punta Hermosa, otra famosa playa al sur de Lima, el precio sí disminuyó de US$ 5,000 a US$ 3,000, según información de la Municipalidad distrital.

Venta de viviendas

El declive de Asia como balneario potencial hace más de 10 años -debido a la lejanía y el tráfico desde Lima- sigue afectando el precio de su metro cuadrado, y actualmente cuesta en promedio US$ 1,100.

Mientras que el metro cuadrado de un departamento en Punta Hermosa y Punta Negra, dependiendo de los acabados y la vista que pueda tener, oscilan entre US$ 1,200 y US$ 1,400 -con una tendencia al alza desde hace un par de años debido al interés del público-; le sigue Pucusana con US$ 1,200, y San Bartolo con entre US$ 1,000 y US$ 1,200.

“Hoy Punta Hermosa es el que concentra el mayor interés del público por lo que esperamos que la Municipalidad brinde la zonificación adecuada de uso de duelo y asigne parámetros de altura que posibiliten una mejor rentabilidad y mayor posibilidad de desarrollo”, expresó.