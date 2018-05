Casa Perú permitirá duplicar envíos de alimentos a Rusia anualmente, según Adex

Una de las oportunidades que se abren en el marco del mundial son los negocios. En ese sentido, la Casa Perú –espacio desarrollado para exhibir productos peruanos en el mundial de Rusia 2018 - servirá como catapulta para enviar más exportaciones al mercado ruso.

El año pasado, los envíos a Rusia sumaron US$ 86 millones y, de estos, US$ 45 millones fueron de alimentos. Pese a que no son montos muy grandes para el mercado potencial que existe en Rusia, el retorno del Perú al mundial puede abrir muchas puertas.

La Casa Perú, según Juan Varilias, presidente de la Asociación de Exportadores , permitirá que los envíos puedan duplicarse anualmente en el caso de alimentos.

Eso significaría que para el siguiente mundial, Catar 2022, las exportaciones a Rusia podrían superar los US$ 700 millones.

“Sé de muchas empresas que quisieron participar en la ‘Casa Perú’ y no pudieron hacerlo por diversas razones; pero, felizmente, la ‘Casa Perú’ tiene una página web en la que se podrán mostrar sus productos. Vamos a Rusia con un espíritu de victoria y estamos seguros que volveremos con muchos éxitos”, comentó.

“En este esfuerzo también debemos agradecer a los Gobiernos Regionales de Arequipa, Cusco, Ica, Lima, Piura y Tacna por sumarse a esta iniciativa”, enfatizó.

En cuanto al impacto en el empleo, Varilias sostuvo que “por cada millón de dólares que se exportan son casi 120 puestos de trabajo directos. Indirectos es una cantidad similar”.

Casa Perú en Rusia

La Casa Perú estará del 18 al 28 de junio y la casa móvil estará presente desde el 15 de junio al 1 de julio en Rusia. Los productos que se exhibirán cuentan con una franquicia para que su envío sea expeditivo.

Según Rogers Valencia, ministro de Comercio Exterior y Turismo, luego del mundial, espera que las exportaciones, gracias a los países participantes y los televidentes en el mundo, crezcan en 10%.

Refirió que entre los productos que se exhibirán se encuentran los superfoods, café, cacao, pisco, productos nativos, artesanía, joyería y textiles, y atractivos turísticos.

También la quinua, aceituna, mermeladas, frutas, pisco, King Kong de Lambayeque, Camu Camu, entre otros productos.