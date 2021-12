Han pasado 10 años desde que Carlos Parodi, autor del blog Economía para todos y profesor de la Universidad del Pacíficos, inició sus primeros posts en gestión.pe, bajo un criterio, que “cada profesional debe tratar de comunicarse con un lenguaje sencillo, para que cualquier pudiera entender sobre economía”.

Con la publicación de 485 post, cada semana expresa un nuevo punto de vista sobre los factores que mueven a la economía peruana o su influencia en ella.

¿Qué lecciones te ha dejado estos 10 años?

La principal lección que me ha dejado es que quienes leen el blog Economía para todos es porque lo necesitan, y la pregunta es ¿por qué lo necesitan?, la respuesta es porque donde estudiaron recibieron un curso de economía, sin saber para que servía, este es un llamado de atención a los que enseñamos de economía, por hacerlo en difícil.

Por ello, cada vez que escribo un post pienso en una persona que ha acabado el colegio. He tenido sorpresa de alumnos y profesores de colegios, que me comentan por redes sociales. Eso hace que todos empujemos un poco para hacer un mejor país.

Hablando de economía, este año las cifras dicen que estaremos muy bien, pero ¿no hay un contraste con la realidad y lo que se espera para el 2022 que no será muy auspicioso como dicen los analistas?

Este año, son dos razones lo que explican el crecimiento del PBI, es que se parte de una base muy chica. Es como si un niño vuelve del colegio y dice que ha mejorado en 100% su resultado, y cuándo le preguntan ¿Cuánto ha sacado?, la respuesta es 04.

¿Cómo que has mejorado?, le dice la familia. A lo que responde: “en la anterior saqué 02, ha crecido 100%”.

¿Y cuál es la segunda razón que explica esta mejora?

Son los precios de los minerales, eso es lo que hace crecer o producir más en la economía. Esa lleva a una economía a una mayor producción, esa producción a hacer más libros, más papa para la alimentación, más inversión.

La inversión no es auspiciosa para el próximo año ¿qué espera Ud.?

Si la inversión no se mueve, la producción no lo hace y si no lo hace, no hay empleo. El clamor popular es “no tengo chamba”.

Si vamos en reversa, si una persona busca “chamba”, es porque está esperando que alguien lo contrate y esa persona que contrate puede ser un emprendedor, empresario o un inversionista, si no decide invertir, no hay posibilidad de que genere “chamba”. Y eso parte en todo nivel, de una persona que coloca un emoliente en la esquina, que tiene que invertir, endeudarse con un banco y sacar sus ahorros, ya que al momento de decidir esperar (no invertir), la economía se para.

El mensaje desde el Gobierno es enfocarnos en los chicos y no en los grandes, ¿es la receta para la economía de ahora?

El problema es que se divide entre buenos y malos, y ningún país que se haya dividido así puede progresar. Eso ha llevado a que se exacerben odios. ¿Por qué necesitamos de la gran empresa?, porque representa el 80% de la recaudación tributaria y eso explica el dinero que el gobierno tiene para ayudar a los más vulnerables. ¿De dónde sale el dinero para ayudar a los afectados en Amazonas?, de lo impuestos y ¿Quiénes pagan los impuestos?, las empresas.

Estos cuestionamientos, entre las diferencias de todos los niveles llevan a pensar al Gobierno en una nueva constitución y algunos plantean que sea una reforma parcial, ¿por qué esos cambios generan temores en la economía?

Soy de la idea de pensar en reformas parciales, todas las necesarias, y por qué. Pensemos en el futbol, en los últimos 7 años la FIFA ha introducido ajustes y cambios, como incorporar al VAR, o que al arquero ya no se le puede sacar roja, solo amarilla; o que la posición adelantada ya no es por una parte del cuerpo, sino por todo el cuerpo, eso son ajustes de mejoras.

Pero sería diferente a que se diga que, la FIFA va a reunir a 200 sabios para que evalúen todas las reglas, porque queremos refundar el futbol.

Por ejemplo, que se diga que habrá 2 arqueros y que ya no toca el balón con la mano, sino con la cabeza; que ahora son 18 contra 18 jugadores o 9 árbitros. La pregunta es ¿hoy contratarías un entrenador, jugadores o un equipo de futbol?, Así es la economía, como el fútbol, sin reglas claras nadie invertirá en jugadores.

Lo que se plantea con la nueva constitución es que la salud y la educación sea un derecho para todos, que llegue a todos...

El Perú tiene 12 constituciones y en la mayoría dice que el Estado garantiza el servicio de calidad para todos, y eso no ha ocurrido nunca. Entonces no se trata de refundar el Estado o que la firma quede en el documento, es hacer que el Estado funcione mejor. Lo que se observa son los privilegios o contactos que tienen personas en el Estado para conseguir cosas.

Desde la administración pública, hay recursos en el Estado, y cada año reportamos que no hay un uso eficiente...

Con data al 7 de noviembre se han dejado de usar S/ 25,000 millones, es una barbaridad de dinero, que si se hubiera usado ahora se tendría menos niños con anemia, desnutrición o con un baño. Necesitamos una profunda reforma de la gestión pública, con el terremoto de Amazonas, la ayuda inmediata proviene de Indeci, pero ¿Qué pasa después? ¿Cuánto demora el colegio o la posta médica en volver a funcionar?

El caso del terremoto de 2007 en Pisco o la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios en el 2017, es una muestra que no funciona. El Estado cuando recoge los impuestos lo debe hacer es redistribuir en la inversión de capital humano, carreteras y tantas cosas para la gente vulnerable.

¿Qué hacer para reforzar y retomar el rumbo?

Lo primero es centran cimientos, mantener la política monetaria, no destruirlo, y lo segundo es que hay que construir encima, y para ello se necesita consensos.

La segunda tarea es recuperar la credibilidad, contener la tercera ola que creo que es un hecho que va a ocurrir o ya está ocurriendo. Y lo tercero, es generar un ambiente para que aumente el emprendimiento para que aumente el empleo. Lo que necesitamos urgente es más “chamba”, necesita trabajar. Está bien el bono, pero tienes que generarte tus propios ingresos y ello lo realizas con las empresas pequeñas, medianas y grandes.

Lo que ha funcionado, y a la luz de los últimos hechos, es una “economía de contactos”, en reuniones secretas...

Eso lo explico en un post “¿Economía de contactos o mercado libre?”. Si, por ejemplo, quieres ascender en el empleo y te esfuerzas para ascender, pero resulta que en lugar ingresa una amiga del dueño ya no te capacitas más.

Pienso que el gobierno se viene innecesariamente disparando al pie, con contactos y privilegios. Si una persona se equivoca debe admitirlo, somos humanos, pero se insiste en que no es así. Las sesiones no muy transparentes, “es una raya más al tigre”.

Desde que empezó a gobernar un ministro solo dura 11 días ¿Qué política se puede hacer así? Nada. Ya ha pasado más de 100 días, y no se observan mejoras, solo amigos de Chota o terminamos teniendo un gobierno de su círculo íntimo. Para el gobierno se debe traer a los mejores, sean de derecha o izquierda, para que el Perú salga adelante.

¿Qué se viene para adelante en Economía para todos?

Estoy trabajando en un blog sobre qué es el pueblo , porque si se habla del pueblo es que hay un no pueblo, y seguimos viendo más temas.