El crecimiento propobre ha funcionado. La única manera de sacar a la gente de la pobreza es creciendo y generando oportunidades de trabajo productivo.

“No hay otra manera. Lo demás son dádivas, lo demás son transferencias que ojalá sean temporales, que cuando se terminan aumenta la pobreza de golpe”, afirmó el economista Carlos Paredes.

“Tenemos que invertir y fomentar la inversión privada para generar puestos de empleo”, agregó.

Carlos Paredes: “El populismo, sea de izquierda o de derecha, puede hacer mucho daño”

Si bien consideró que el país “está vacunado” contra la hiperinflación, dijo que es necesario que nos miremos en el espejo de Venezuela y saquemos lecciones de lo que está pasando en ese país.

No prometer cosas que sean incumplibles es uno de los puntos a considerar, dijo, y resaltó la necesidad de revisar los impuestos “y no para abajo, sino para arriba”.

“No es muy popular hacer eso y tampoco es facilista. Es difícil. El Gobierno se tiene que tragar un sapo y no eludir la responsabilidad. Creo que el momento de hacerlo es ahora”, afirmó.

Pero, indicó, no se trata de subir y no hacer nada más. “Hay que enmarcar lo que se vaya a hacer dentro de una estrategia que sea compartida, que sea consensual, y que sea entendida por la gente”, remarcó.

Populismo

Para el economista, el populismo, provenga de donde provenga, ya sea de derecha o de izquierda, puede hacer mucho daño al país.

Además consideró que hay quienes están prefiriendo anteponer sus intereses políticos propios provocando trabas para la inversión.

“Tenemos que ser valientes todos en decir: no, señor; no señora, eso no es lo que queremos”, dijo.

“Necesitamos toda la inversión que sea consistente con el medio ambiente, con el bienestar de las comunidades aledañas. Pero necesitamos la inversión privada”, agregó.

Consideró que es necesario que haya espacios de consenso, pero basados en la verdad y con mensajes claros.

“Hay que comunicar bien por qué se hacen las cosas, y no es solamente que la inversión minera y otras inversiones en hidrocarburos se hayan estancado por grupos radicales y de izquierda, no. También ha sido por políticos que estaban en su zona de confort, que no querían comprarse el pleito”, dijo.