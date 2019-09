El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, afirmó que el crecimiento de 1.73% que registró la economía peruana en el primer semestre del 2019 se dio por un comportamiento “inusual” entre el PBI primario y el no primario.

Durante su participación en la Comisión de Economía del Congreso, donde explicó la situación actual de la economía, el ministro Oliva afirmó que entre enero y junio el PBI primario, que incluye a la minería, pesca y agricultura, tuvo una caída de 3.1%, a diferencia del PBI primario, en el que están los productos con valor agregado y los servicios, que creció en 3.3%.

“Hemos tenido una diferencia de más de seis puntos entre el PBI primario y el no primario que es algo bastante inusual. Yo no recuerdo otro año reciente donde hayamos tenido esta diferencia entre el PBI primario y el no primario. Por lo general crecen más o menos a la misma tasa”, dijo.

Pese a ello, aseguró que la “buena noticia” es que ya se revirtieron los choques que afectaron el PBI primario en el primer semestre, sobre todo en lo vinculado a la pesca y la minería.

De esta manera, reafirmó que la proyección para el crecimiento de la economía para este año es de 3%, con una demanda interna que estaría creciendo por encima de esa cifra.

“A pesar del contexto internacional de incertidumbre. Nosotros junto con Colombia y Chile somos los que más vamos a crecer, con una tasa cercana al 3%, que bastante mayor, hasta el triple, de países grandes como Brasil y México y mucho más que Argentina y Venezuela”, precisó.

Fundamentos macroeconómicos sólidos

Pese a la debilidad registrada en el primer semestre, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aseguró que el Perú sigue teniendo fundamentos macroeconómicos sólidos.

Puso como ejemplo que el país puede pagar una tasa de interés relativamente baja cuando emite bonos, por el bajo riesgo país del Perú.

“Hace unos meses hicimos una emisión de bonos en soles y dólares. La emisión en dólares fue de solo 75 puntos básicos por encima del bono americano, que es algo que nunca hubiéramos soñado. La emisión en soles también tuvo una tasa baja. Estamos con las tasas más bajas históricamente registradas”, dijo Oliva.

También destacó que la Inflación en el Perú será de 2.2% este año, lo que muestra el gran trabajo del Banco Central de Reserva (BCR), además que el ratio de deuda de Perú está por debajo del 30% del PBI que es tope máximo permitido.