Carlos Bruce: "En el 2019 generaremos más de 70,000 viviendas"

El ministro de Vivienda, Carlos Bruce, anunció que su cartera facilitará este año la construcción de más de 70,000 viviendas, mediante las subvenciones de los diversos programas del Fondo Mi Vivienda, como Techo Propio, Mi Vivienda Verde y Mi Vivienda Rural.

Es así que el ministro se comprometió a lograr que se duplique el número de viviendas construidas en el año 2018. "Este año duplicaremos la cifra lograda el año pasado, al pasar de 35,000 a más de 70,000 unidades habitacionales, incluyendo las unidades de la reconstrucción", dijo el ministro en la feria Expourbania, realizada hoy en el Jockey Plaza.

Desde la perspectiva del ministro, este será el año del boom inmobiliario, debido a que se han alineado las condiciones que más favorecen la construcción de viviendas. " Las tasas de interés tienden a la baja, lo que hace que las cuotas por vivienda se reduzcan", explicó Bruce.

Por otro lado, dio a conocer que dentro del plazo de un mes se realizará la subasta de 200,000 metros (20 hectáreas) de terrenos del Estado, que son de fácil habilitación, puesto que se ubican en zonas cercanas a conexiones de agua, luz y desagüe, en diferentes puntos del país.

Al ser consultado por la propuesta de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg) de establecer un seguro básico obligatorio para la protección de las viviendas frente a catástrofes, Bruce señaló que su despacho evaluará la propuesta una vez que sea presentada. "Yo no quisiera incluir más cosas que encarezcan la cuota inicial o la cuota mensual, pero lo vamos a estudiar, a ver si no incide mucho en eso y a ver qué cobertura tiene... Yo creo más en cosas que sean optativas, que no sean impuestas por el Estado", adelantó.