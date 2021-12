Aún no hay un consenso. El congresista Carlos Anderson comentó a Gestión que continúa la discusión entre las comisiones de Economía y Constitución del Congreso sobre el pedido del Ejecutivo de facultades legislativas delegadas.

Para empezar, ¿cuál es su opinión sobre el pedido de facultades legislativas delegadas que presentó el Gobierno?

El Ejecutivo ha sido agresivo en su pedido de facultades, ha habido mucha liberalidad en lo que les hubiera gustado hacer. Desafortunadamente, esto debió ser acompañado de una gestión en estos meses, no solo desde el ministerio (de Economía), sino del Ejecutivo, que hubiera dado un mínimo de confianza.

Pero lo que vemos es lo contrario, desde el primer día, desde sus acciones, nombramientos, contradicciones, su sesgo antiempresa. El Ejecutivo ha minado la confianza. En ese contexto de entrada, es definitivamente demasiado ambicioso lo que nos ha pedido el Gobierno.

Entonces, desde su punto de vista, ¿hay espacio para darles luz verde a las facultades al menos en algún ámbito?

No significa que no le vamos a dar ningún tipo de facultades; le vamos a dar en algunos de los temas relacionados, por ejemplo, con mejorar la administración, fortalecer al Banco de la Nación, sin necesidad de darle autoridad para que haga préstamos a las mypes, porque no está capacitado para ello.

Detalles

Desde las comisiones de Economía y Constitución hubo consenso para no dar facultades, sobre todo, en tres puntos vinculados al IR a la sobreganancia, eliminación del IGV para seguros de vida, y al IR de cuarta y quinta categoría. ¿Cree que se va a mantener esta postura?

Habían llegado a una serie de acuerdos que estuvieron circulando, pero en eso básicamente se ha retrocedido. La idea era tener una sola versión de los acuerdos entre (las comisiones de) Constitución y Economía, y eso ya no va. Se van a presentar de manera separada. Por lo menos, eso hasta esta hora.

¿Qué decisiones se está tomando desde la Comisión de Economía (Anderson es secretario de dicha comisión) con las que está en desacuerdo?

La situación está bien difícil, por alguna razón, la Comisión de Economía está muy parcializada con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Por ejemplo, en el tema de darle facultades al Banco de la Nación, como mencioné, no solo tiene un problema de carácter constitucional, sino que además sería un “crimen” desperdiciar los recursos del Estado para satisfacer un “capricho”, porque el banco no tiene, y va a costar que tenga, el personal calificado, la experiencia, las plataformas tecnológicas, ni nada por el estilo.

¿Y sobre el tema tributario?

Más allá de sí quiero más plata, más impuestos, sin ninguna otra consideración, no es la forma de impulsar la economía para que vuelva a crecer, invertir y dar las señales correctas. Me siento desalentado. Espero que finalmente veamos la luz. En todo caso, será responsabilidad del pleno del Congreso evaluar las medidas planteadas.

¿Está más alineado con la propuesta de la Comisión de Constitución? (Ver vinculada)

En Constitución, la verdad que yo suscribo el informe, sobre darle algunas facultades legislativas, por ejemplo, del lado de reactivación económica. Aunque debo decir que no veo medidas concretas (en el pedido de facultades) que realmente apunten a ello.

Tributación

Más allá de las facultades, ¿es momento -por ejemplo a través de un proyecto de ley- de buscar un incremento de tributos?

Para poder aumentar la tributación tiene que haber una serie de condiciones. Una de ellas tiene que ver con el ambiente macroeconómico. Nosotros recién estamos saliendo de una crisis recesiva, que si bien a nivel de índice se ha recuperado, lo cierto es que en el transcurso se ha perdido empleo, se han debilitado las microempresas, el resto está endeudado, aún no hay dinamismo del consumo. En general, todos somos más pobres. En esas circunstancias necesitamos impulsar el crecimiento.

Aun así, ¿se debe iniciar la discusión?

Hay un compromiso de parte del Congreso de recibir con beneplácito las iniciativas de ley y discutirlas. Estos temas no se pueden hacer como sea, muéstrame qué es lo que quieres hacer. No pueden decir: “confíen en nosotros, que nos vamos a portar bien”. Debe haber una evaluación.

Comisión de Constitución debate hoy solicitud del Gobierno

Hoy a las 6 de la tarde, la Comisión de Constitución y Reglamento tiene previsto -en una sesión extraordinaria- debatir el Proyecto de Ley 583/2021-PE que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica. Mientras que la Comisión de Economía no contemplaba una discusión sobre el tema hoy (hasta el cierre de esta edición).

Hay que recordar que si cada comisión debate su predictamen por separado (como se ve hasta ahora), la comisión principal sigue siendo la de Constitución y el dictamen que aprueben sería el primero en debatirse en el pleno del Parlamento.

De hecho, solo si el pleno rechaza esta propuesta entra en debate el dictamen que apruebe la Comisión de Economía, de ser el caso.

Es más, incluso durante el mismo debate en el Congreso se podría presentar un nuevo texto sustitutorio consensuado o recogiendo aportes de parlamentarios durante la discusión sobre el pedido de facultades.