En el MEF, el BCR y otras entidades creen que el Perú crecerá más de 10% este año. ¿Comparte ese optimismo?

Tengo una forma de mirar la economía radicalmente distinta de la que tienen Waldo Mendoza y otros economistas, que andan siempre enamorados de las cifras macroeconómicas y los grandes números. Que el Perú crezca 10% o 15% este año es totalmente inmaterial.

¿Y eso por qué ?

Va a ser inmaterial en la medida en que no se refleje en la recuperación del empleo y en los niveles mínimos de bienestar para la población. En lo que sí comparto el optimismo es en que los vientos de cola de la economía internacional son poderosísimos, y si no tuviéramos el grado de incertidumbre política, de temores de confrontación, con buenas medidas podríamos salir rápidamente de la crisis.

El ministro Mendoza dice que la recuperación del empleo viene después de que la economía crezca...

Más bien creo que es lo más inmediato, pero requiere de voluntad política y de entender, sin dogmatismos, que a veces el Estado tiene que dar un empujoncito para que se genere empleo en situaciones de emergencia en la que estamos. Haber perdido más de 2 millones de empleos y haber lanzado a mucha gente a la informalidad no es un tema menor y debe ser la prioridad número uno.

¿Qué sea el Estado el que genere empleo?

Se puede hacer, si se impulsan esos cerca de mil proyectos de inversión pública, en su mayoría relacionados con el agua y el desagüe, y hacemos cosas que les genere bienestar a las familias peruanas, como construcción de pistas, acueductos, regadíos, muros de contención. Esos empleos son de rápida generación.

El Gobierno lanzó un programa de generación de empleo. ¿No es suficiente?

No es masivo. Más del 16% de la población no tiene agua y el 35% no tiene desagüe. Entonces tenemos la oportunidad de corregir una tremenda falla histórica de quienes han impulsado un modelo de economía de mercado sin corazón y con miopía, sin entender que el Perú necesita que la gente se sienta feliz de que su modelo económico está funcionando. De nada nos sirve llenarnos la boca diciendo que la economía crece y la inflación es baja, si la población en números importantísimos no lo siente.

Justamente el debate de si se debe cambiar o no el modelo económico se dará en el nuevo Gobierno. ¿Qué posición tiene al respecto?

Tenemos que mejorarlo. Eso significa dar una mirada al mundo donde existe economía social de mercado. En Estados Unidos, por ejemplo, existen oligopolios, pero tienen una regulación férrea que los fuerza a comportarse como si estuvieran en competencia. La economía del Perú es de oligopolios y monopolios, con reguladores débiles y sin dientes que ha hecho que tengamos situaciones anómalas.

¿Qué tipo de situaciones?

Yo vengo del mundo de la banca, y bancos como el BCP tienen retornos de dos dígitos hace más de 20 años, eso no pasa en otra parte del mundo. Eso muestra que hay estructuras de mercados sumamente imperfectas. Necesitamos una estructura inclusiva, que se abra la competencia.

¿Para hacer estos cambios se requiere cambiar la Constitución?

No, y si hay cambios necesarios, se hacen en el marco de la Constitución. Si me dices que la Constitución actual es exactamente la misma que la del 93, te diría que hay que hacer algo distinto. Pero si le tomas una foto a cada una, son distintas. Pero lo que es claro es que necesitamos fomentar la competencia, con un Estado que sea un estimulador y no un obstáculo.

¿Podemos Perú no apoyará un cambio del capítulo económico?

No. Pero hay que perfeccionarlo. Vamos a tener que pensar cómo mejoramos la competencia a través de regulación o medidas más radicales como las que la historia económica del mundo nos muestra.

¿Apoyarán a Perú Libre para la presidencia del Congreso?

Están a cargo de eso los voceros, los señores Luna y Wong. Pero la conversación se lleva bajo un parámetro fundamental que es el respeto estricto al orden constitucional, a que cualquier tema como la Asamblea Constituyente se haga dentro de los cánones de la Constitución.

¿En un Congreso fragmentado se pueden lograr acuerdos?

Yo voy al Congreso no para ver con quién me peleo, sino para ver con quién encuentro consenso. No hay que tenerle miedo al buen debate, a la buena confrontación política, ni tampoco renunciar a la labor de fiscalización.

¿Cuál es la propuesta que buscará que se apruebe en el Parlamento?

Yo he sido crítico de los temas de carácter previsional, así que me toca ahora hacer propuestas específicas y espero poder tener alguna iniciativa en materia de ahorro previsional pero que esté conectada con una economía como la nuestra, de alta informalidad, que sea incluyente y no excluyente como es actualmente.

No está claro qué quieren con una Constituyente

El economista y parlamentario electo, Carlos Anderson, afirmó que si el nuevo Gobierno o los parlamentarios de Perú Libre hacen llegar la propuesta al Parlamento para que se abra la posibilidad de hacer una Asamblea Constituyente se debatirá en este escenario político.

Sin embargo, cuestionó que no se tenga claridad sobre lo que buscan cambiar sus impulsores en la Carta Magna.

“Hasta ahora no hay claridad de lo que se busca con un cambio de Constitución. ¿Quieren que el presidente sea rey? Porque eso lo puede hacer una Asamblea Constituyente, cambiar el régimen totalmente. ¿Queremos tener una economía social de mercado o una economía socialista? ¿Qué es lo que quieren? No tengo ninguna claridad”, dijo.

Respecto de la actuación de los parlamentarios de Podemos en el Congreso que termina y los calificativos de “populistas” que se les dio, Anderson refirió que es una adjetivación que debe tomarse con pinzas, pues todo depende de quién lo dice y de los intereses que defiende.