Cargos de confianza superan el 70% en entes públicos y no son por concurso Puestos de libre designación no garantizan la incorporación de profesionales competentes y si no cumplen perfiles, son caldo de cultivo para la corrupción, advierte experto de la Universidad Continental.

En la mira. Existen unas 1,000 entidades locales y regionales que no se acogieron al régimen Repro-AFP. (Foto: GEC) Docente de la Universidad Continental plantea que no más del 20% del personal de entidades públicas respondan a cargos deconfianza, y que ésto se de en el marco de Ley del Servicio Civil.