Para este año se espera que el sector construcción registre una caída histórica de 40.2% por efectos de las medidas restrictivas para contener el avance del COVID-19, en tanto de implementar medidas para esta actividad, la caída podría reducirse a la mitad (-20%), estimó la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO).

El director ejecutivo del gremio, Guido Valdivia, indicó que una de las principales preocupaciones para el sector que se podría agravar los problemas financieros de una parte importante de contratistas, por lo que no tendrían la capacidad para financiar nuevos proyectos inmobiliarios a futuro.

Según dijo, los proyectos en planos (en ejecución más avanzado) pueden tener mayor facilidad para encontrar compradores, en tanto los proyectos en preventa son los que tendrán dificultades para su continuidad pues se crearía una especie de ‘hueco de financiamiento’, generando un escenario de menor oferta inmobiliaria para el año próximo.

En tal sentido, indicó que se ha solicitado al Gobierno un crédito puente por S/ 500 mil para que pueda mantenerse el ritmo de construcción de proyectos por la caída esperada de la preventa.

“Lo que estamos pidiendo es que no se corte el proceso de construcción porque las viviendas no se importan, si no se comienza a construir ahora vamos a tener un déficit en el año 2021 o una menor oferta, y eso lleva otra vez a un círculo de crecimiento de precios y de mayor depresión. Eso es lo que hemos pedido y está pendiente”, dijo Valdivia durante la presentación el Informe Económico de la Construcción Nº 29-30, elaborado por la CAPECO.

Valdivia precisó que esta medida forma parte de un paquete de 23 iniciativas las cuales fueron presentadas al Gobierno y que aun no han sido consideradas. De este modo, entre otras de las medidas pendientes figura la creación de un Fondo de Protección de la Propiedad de la Vivienda, la cual se generará a partir de los aportes de las instituciones financieras y las inmobiliarias. Además, se propuso incorporar un seguro de desempleo a aquellas familias que hayan tomado créditos hipotecarios de Mivivienda.

Avance de trámites, demoras en ejecución

El ejecutivo indicó además si bien en el mes mayo se observó una lentitud en la reanudación de obras, ahora en junio se ha visto una aceleración, pues se optó por la declaración jurada y evitar la evaluación previa de los Planes - COVID 19 de reanudación de obras. Sin embargo, precisó que ahora la lentitud se ha trasladado a la etapa de ejecución.

“Lo que podría decir es que ahora se ha acelerado la inscripción (a trámites para la reactivación) sin ninguna duda, pero lo que se ha hecho es trasladar el problema hacia adelante. Lo que se dice, ‘patear algo hacia adelante’. Hay un proceso de reactivación que se está dando mucho más rápido que la anterior, pero como ya hemos visto, las reglas para la etapa de fiscalización no es tan clara”, dijo.

Agregó que por efectos del COVID–19, se paralizaron 1,750 proyectos de vivienda en el país, con una inversión que supera los S/ 26 millones y más de 3,000 obras públicas presupuestadas en S/ 14,000 millones.