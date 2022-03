La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) estimó que este año el PBI de este sector tendrá una caída producto de la crisis política.

Señaló que la confrontación política entre los poderes del Estado y la poca capacidad de promoción del sector de parte del Ejecutivo hacen que las perspectivas sean pesimistas, a lo cual se suma la baja de la calificación crediticia tanto para la deuda soberana como para el sistema bancario.

“No creceríamos este año y ello es altamente negativo. No se está comprendiendo de parte del Gobierno que la Construcción es un motor de la economía. No vemos una idea ni orientación clara de parte del Gobierno. Por ejemplo, no nos informan sobre avances del plan nacional de infraestructura”, subrayó el presidente de Capeco, Jorge Zapata.

Asimismo, indicó que aún no hay interés en elevar los recursos para subsidios que impulsen el acceso a la vivienda social. Así, con el actual presupuesto solo alcanzaría para cubrir el 60% de los bonos colocados el año pasado, indicó Capeco.

“Se anuncian metas de colocaciones de viviendas, pero no se les da el presupuesto para todo el año. Además, los subsidios tienen que subir para compensar el alza de los costos de construcción”, agregó Zapata.

Capeco indicó que si bien el BCR estima que el sector Construcción tendrá un ligero crecimiento este año, las consultoras privadas y la encuesta de Capeco mantienen una proyección negativa. En el caso de Capeco, el estimado es de -1.8% (ver cuadro).

“Nuestra estimación de caída de -1.8% se recogió en nuestra encuesta de febrero 2022, pero obviamente no refleja lo que ha pasado en los 30 últimos días. Lo más probable es que si ahora hiciéramos la encuesta, la expectativa sería mucho más negativa”, indicó Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco.

El sector Construcción inició el 2022 con una caída de 0.6% en su PBI, motivada sobre todo por la disminución de 1.6% en el consumo de cemento.

Capeco estima que el sector Construcción crecería 0.3% en febrero. “En este escenario, resulta muy difícil que en los próximos meses se logre remontar la caída de la producción sectorial, que ha llegado a 5.2% en el cuatrimestre octubre 2021 – enero 2022″, indicó Capeco.

Impacto por cambios en tercerización

El reciente cambio dado por el Ministerio de Trabajo, el cual restringe el uso de la tercerización laboral, afectará la generación de empleo adecuado, en un contexto en que casi ocho de cada diez trabajadores se encuentran en la informalidad, advirtió Capeco.

“En la Construcción no se requiere una norma que proteja de la discriminación a los trabajadores que dependen de subcontratistas. Ellos también tienen derecho a las remuneraciones y demás condiciones laborales acordadas en pacto colectivo CAPECO – FTCCP”, sostuvo el gremio de la construcción.

Capeco explicó que en este sector, los trabajadores son contratados por obra, por el tiempo que dure la partida o incluso por tarea.

Refirió que desalentar la subcontratación sólo generaría más informalidad y mayor tiempo de desempleo para los trabajadores de la construcción.

“Ello porque que solo podrían ser contratados por una constructora en aquellos momentos en que lo requieran sus obras. En una subcontratista de su especialidad, en cambio, podrían trabajar más meses para diferentes obras”, remarcó.