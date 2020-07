La Cámara Peruana de la Construcción, a través de su Director Ejecutivo Guido Valdivia, brindó detalles de lo que viene afrontando este sector a raíz de la pandemia. En ese sentido, Valdivia señaló que la caída de este sector será muy dura y posiblemente más grave de lo que pronostica el Banco Central de Reserva (BCR)

"La construcción podría tener una caída muy fuerte este año. Aún el -25% que plantea el BCR para el sector, exigiría que en los 6 meses que queda del año el nivel de operación de producción sea un 80% más que lo que se ha tenido en el primer semestre para poder llegar a -25%", dijo Valdivia a la prensa.

En ese sentido, el vocero de Capeco manifestó que el sector construcción necesita una inyección aproximada de S/ 600 millones como garantía para mantener la oferta en el mercado de vivienda social, y en particular en Mivivienda.

"Es el segmento más dinámico y además donde hay la mayor cantidad de oferta y, por supuesto, porque es un programa social. (...) Necesitamos hacer todo lo posible para que la retracción no afecte la capacidad de producción para los años siguientes. La construcción no se puede equilibrar con importaciones, lo que no se hace ahora, se paga mañana", indicó Valdivia.

El Director Ejecutivo de Capeco sostuvo que esta crisis del sector se originó porque la Construcción no fue declarada como una actividad esencial, a pesar de que cuenta con mayor bioseguridad que otros sectores.

"A esto se ha llegado por una mala percepción respecto a la seguridad de la construcción. (...)Solo Honduras y Perú tuvieron esta restricción de la actividad constructora. (...)En una posible segunda ola, por lo menos se tiene que entender que la construcción es una actividad mucho más segura en las actividades productivas", indicó.

Finalmente saludó la disposición del Gobierno a escuchar al sector, sin embargo pidió mayor acción en la ejecución de políticas públicas que permitan reactivar la economía.

“El Gobierno escucha mucho, pero necesitamos que haya reacción para evitar esta rotura del mercado sobre todo por el lado de la oferta que es irreversible. (...)Necesitamos repensar las políticas públicas para encarar la nueva construcción después de la pandemia. Las ciudades informales son inviables”, señaló.