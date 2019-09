A inicios de este mes, al ministerio de Economía (MEF) presentó al Congreso un proyecto de ley -en busca de aumentar los recursos de las municipalidades- que precisa como una de las medidas el incremento automático del impuesto predial y/o arbitrios municipales, ligado a las licencias de construcción.

Hoy, el incremento del monto del impuesto predial producto de habilitaciones urbanas nuevas y/o edificaciones, es exigible a partir de la recepción y/o la conformidad de obra y declaratoria de edificación, trámites que hacen las personas que solicitan las licencias de construcción. Con la propuesta, las municipalidades tendrían la facultad de incrementar dichos tributos automáticamente una vez concluida la vigencia de la licencia correspondiente.

Al respecto, el presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), Humberto Martínez, señaló a Gestión señaló que la aparente solución planteada por el MEF no está en línea con la situación real.

Martínez explicó que la base de la evasión en el pago del impuesto predial principalmente corresponde a quienes edifican de manera informal, es decir quienes no cuentan ni siquiera con una licencia de construcción. “La base de la evasión del impuesto predial está en los informales. Los informales ni siquiera sacan licencia. Si no lo hacen, entonces cómo controlas el vencimiento de esta. Es un completo sin sentido", remarcó.

Además, indicó, que no queda claro en la propuesta si el cobro automático una vez se venza la licencia contempla que algunas obras -aún con dicha licencia vencida- podrían no haber concluido. “La ley vigente indica que el impuesto predial se empieza a cobrar recién cuando el bien existe, es decir cuando hay conformidad de obra o declaración de fábrica. Un edificio en construcción no está en operación, yo no le puedo cobrar a un bien que no se puede usar, no le puedo cobrar un tributo”, dijo.

“Los formales no tienen ningún incentivo para no declarar sus inmuebles. Quienes tienen todo el incentivo para no declararlos son los informales, pero como digo, esos no tienen ni licencia. Entonces, con el proyecto planteado no has resuelto el problema”, puntualizó.

¿Cuál es la propuesta?

El presidente del gremio indicó que la alternativa más idónea sería, a corto plazo, cambiar la base de cálculo del impuesto predial, o al menos actualizarla. “La fórmula en que se calcula hoy es anacrónica. Las categorizaciones para valorizar un inmueble tienen que ver con qué tan cara es la construcción, pero eso ya no es señal de riqueza. El que es rico es quien tiene un pedazo de suelo. Por eso, al menos hay que actualizar el valor del suelo. Incluso hay municipalidades donde el valor del suelo es hasta 100 veces menos que el real”, detalló.

Hacia largo plazo, Martínez indicó que se debe encargar la cobranza del impuesto predial a Sunat en aquellos municipios que estén más atrasados. Además, se debe empezar a actualizar los catastros.