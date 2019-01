Capeco: Puerto de Chancay de US$ 3,000 millones podría convertirse en un “elefante blanco”

La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) advirtió que existe el riesgo de que el puerto de Chancay, que construirá Terminales Portuarios Chancay, formado por Cosco Shipping de China y Volcan Compañía Minera Volcan, sea un elefante blanco si es que no se elabora un plan de desarrollo territorial para su área de influencia.

“Si nosotros no hacemos un plan de desarrollo territorial de todas las ciudades que están aquí (entre Lima y Chancay), lo que se va a generar es un elefante blanco, una especie de Interoceánica”, enfatizó Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco.

Recordó que la carretera Interoceánica no fracasa como proyecto vial por los sobrecostos que son conocidos sino “porque no tiene un plan de desarrollo territorial”.

“La Interoceánica une 12 regiones del país, eso no puede ser no rentable. Pero es no rentable porque todos los pueblos por los que pasa la Interoceánica no han recibido ningún atributo adicional y siguen haciendo lo mismo de antes”, puntualizó.

Alertó que ante el fracaso de la Interoceánica Sur como vía para el transporte, entonces los que ganan son “los informales, narcotraficantes y contrabandistas” que están alrededor de la vía.

En ese sentido, subrayó que se tiene que vincular a la infraestructura con el desarrollo territorial.