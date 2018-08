Capeco espera menor crecimiento del sector construcción al previsto

El presidente de la Cámara Peruana de la Construcción estimó que el crecimiento del sector no sería el que se proyectó hacia inicios de año. En entrevista con Gestión.pe asegura ahora que crecimiento no bajará del 6% hacia fines del 2018.

¿En cuánto estima el crecimiento del sector hacia fin de año?

El año pasado fuimos muy optimistas pero después el primer trimestre fue muy duro. Hacia el final del primer trimestre, revisamos las cifras de crecimiento y las expusimos. No hay duda que el crecimiento estimado del sector de 6% es una realidad.

Tenemos que dar gracias que tenemos una economía sólida y una cantidad de jóvenes muy interesante que consumen todos los días. No obstante los problemas políticos y los temas de corrupción, vemos que este país crece. Dentro de 15 días deberíamos dar nuestras cifras y notamos esa recuperación. Ese incremento que va por encima de las cifras conservadoras que tuvimos al final del primer trimestre.

¿Hacia fin de año?

Nosotros habíamos estimado que este año el sector podría crecer 8% anual. Soy optimista por naturaleza y creo que si se sigue comportando el consumo de la misma manera como hasta ahora, nuestro crecimiento no va a ser menos del 6%.

Pero el arrastre ha venido por la inversión pública y no tanto por el consumo interno que cayó 0.3% en junio

No nos podemos olvidar que el sector crece cuando lo hace la dimensión pública, da confianza para que la inversión privada crezca y se genere crecimiento. No hay duda que el motor de la economía es la inversión privada pero necesita de estímulos. No tanto de estadística fría sino también tener un líder que transmita confianza y creo que vamos viendo eso en el presidente Vizcarra.

El discurso de 28 de julio, mucha gente lo tildó de populista pero creo que lo que se puede rescatar es que los peruanos no podíamos seguir sintiendo que no teníamos dirección.

El empleo en construcción cayó ligeramente en mayo según la Sunat, ¿no hay preocupación que el impulso haya venido por el sector público?

No, porque, insisto, tenemos que entender que la economía es una ciencia social, no matemática. Las decisiones de inversión de empresarios tienen que ver con lo que sienten. Si el emprendedor siente que no hay confianza en el país, simplemente se retrae y no hay mayor inversión.

El Estado tiene que invertir, un presupuesto que tiene que cumplir y que venía rezagado pese a que viene creciendo desde el primer trimestre. Las señales que se vienen viendo de liderazgo y autoridad de Vizcarra van a generar confianza para que los empresarios retomen la senda de la inversión en el país.

Las inmobiliarias buscan hacer proyectos de menos departamentos, ¿a qué cree que responde?

Eso es relativo. Esas estadísticas son difíciles… son muy dirigidas a segmentos. Lo importante es analizar el bosque completo. Tenemos que preocuparnos porque haya más peruanos con menos recursos que puedan acceder a viviendas más dignas. Como sector, Capeco trabaja con el gobierno para que haya subsidios más claros para mayor acceso. El tamaño de los proyectos no es importante, lo importante es que haya más viviendas, más oferta y más subsidio para los más necesitados.

Los productos que ahora ofrece el Estado, ¿en cuánto impulsan al sector?

Todo esfuerzo es para felicitar pero creo que tenemos que tener obejtivos claros. El Estado tiene dos productos que son maravillosos y son Techo Propio y MiVivienda. En la medida que estos no se vean mellados por otros esfuerzos. Pero si empujar este tipo de productos nos va a llevar a lo que ocurrió cuando se lanzó el leasing inmobiliario, creo que sería un gran error.

Se debería poder entregar el doble de viviendas nuevas de lo que se entrega ahora. No me opongo a otros programas y bono verde, por ejemplo, viene caminando muy bien, es interesante. El tema de la Renta Joven puede atender a una parte de la población importante pero que el objetivo sea que sume y no reste.