El tema de Camisea está en la palestra. El primer ministro, Guido Bellido, envió un tuit donde convocaba al consorcio Camisea a renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado, caso contrario, optarán “por la recuperación o nacionalización del yacimiento”. Estas declaraciones iban en contra de las declaraciones para promover la inversión privada “sin temores” que llevó el presidente de la República, Pedro Castillo, a Washington.

Cabe recordar que recientemente el Banco Central de Reserva (BCR) proyectó que la inversión privada “crecería” 0% en el 2022; y algunas consultoras incluso estiman una caída de hasta dos dígitos para este motor de la economía (que es un generador importante de empleo), lo que hace aún más importante el impulso de esta inversión.

Al respecto, el presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), señaló que en este contexto, “parece ser que a este Gobierno no le interesan demasiado (las inversiones)”.

“(El Gobierno) hace anuncios totalmente en contra de las inversiones, anuncios que asustan a cualquier inversionistas. Para las inversiones es importante tener las expectativas al alza, y está ocurriendo totalmente lo contrario, las expectativas van a la baja porque se hacen ese tipo de anuncios del primer ministro, que además contradice las explicaciones y llamados del presidente de la República en su gira internacional”, comentó.

En otro momento, remarcó que es una “pésima señal” cómo se está llevando la renegociación con el concesionario de Camisea. “Las formas de sentar a la mesa al concesionario a negociar no son las más adecuadas, no se le puede decir “o te sientas a la mesa a negociar, o te expropio”. Eso no funciona en ninguna parte del mundo”, puntualizó.