Capeco: Alza de precio de viviendas se desacelerará en segunda mitad del año  

En los últimos seis meses (diciembre 2018 a junio 2019) el precio de las viviendas creció 3.38%, en tanto en lo que resta del año se prevé un menor crecimiento y se ubicaría en 2.27%, informó hoy la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).

El director ejecutivo de Capeco, Guido Valdivia, explicó que si bien los precios suben por expectativa, estos tienen un tope, el cual es el precio de las viviendas sociales (menores o iguales a S/300.000) y la capacidad de pago de la población.

Agregó que un importante número de personas se encuentra al tope de su capacidad de pago para llegar a la vivienda mínima a la que aspira, por lo cual no puede haber un crecimiento porque saldría del rango de -por ejemplo- Mi Vivienda y ya no tendría el derecho a los subsidios que se otorgan (Bono verde y Bono del Buen Pagador).

"Si tu subes los precios puedes sacar a parte importante del mercado simplemente por eso. Es muy difícil que ahora se pueda producir un incremento en el precio de vivienda", dijo Valdivia durante la presentación del Informe Económico de la Construcción (IEC) N° 25.

Explicó que si a una persona que vive en Miraflores y quiere vivir en San Isidro el inmobiliario sube la vivienda de US$ 350,000 a US$ 356,000 no sentirá ese incremento. En cambio, si a una persona de Techo Propio le sube esos USD 6,000, lo retira del mercado.

"Entones no hay forma que crezca el precio mucho si ya más de la mitad de la oferta de vivienda es vivienda social", precisó