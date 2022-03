A través de los recursos del canon, sobrecanon y regalías, los gobiernos subnacionales participan en los ingresos y rentas obtenidos por el Estado tras la explotación económica de recursos. ¿Cómo se están ejecutando estos presupuestos?

El Consejo Privado de Competitividad (CPC) analizó el desempeño de los 20 gobiernos locales “más ricos”, es decir, que cuentan con los mayores recursos del rubro 18 (canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones) para proyectos.

Estas municipalidades tienen asignados para obras -en conjunto- S/ 3,088 millones provenientes de dicho rubro (sobre todo concentra canon y regalías mineras), y la tabla está encabezada por San Marcos (Áncash) con S/ 746 millones (ver tabla).

¿Cuánto se ha devengado de este monto? En el primer bimestre de año, este grupo ejecutó S/ 113 millones, lo cual es 42.2% superior a lo devengado en el mismo periodo del año pasado.

Sin embargo, se observó una heterogeneidad entre estos. Ocho de estos 20 gobiernos locales redujeron su ejecución en relación al mismo periodo del 2021: Chimbote, Cerro Colorado, Nuevo Chimbote, Pichari, Espinar, Coronel Gregorio Albarracín, Huari y Yarabamba. En tanto, los otros 12 registraron incrementos.

Detalles

“A febrero de 2022, la ejecución de doce gobiernos locales creció, y de estos, en ocho se incrementó en más del doble. Esto se debió a que, en promedio, ejecutaron una mayor cantidad de proyectos y un monto mayor en cada uno de ellos. En 2021, en el mismo periodo de análisis (enero-febrero), cada gobierno local devengó recursos en promedio en 26 proyectos, con un monto de S/ 82,000 cada uno. Este año, los mismos gobiernos locales devengaron recursos en promedio en 50 proyectos, con un monto de S/ 227,000 cada uno”, comentó Daniela Leguía, economista del CPC.

Tomando como ejemplo a la Municipalidad de Nasca, esta ejecutó a febrero S/ 6.7 millones para proyectos de sus recursos de canon y regalías, lo que significó un incremento de 417 veces lo devengado en similar periodo del 2021 (S/ 16,082).

En detalle, en el periodo enero-febrero de 2021, Nasca había devengado recursos en un solo proyecto, con un monto de S/ 16,000; ahora, en similar periodo del 2022, devengó recursos en 17 proyectos con un monto promedio de S/ 395,000 cada uno.

En el caso de San Marcos, se ejecutaron recursos en 45 proyectos en el primer bimestre del 2021, con un monto promedio de S/ 119,000 en cada uno; y en los primeros dos meses de este año, se devengaron recursos en 151 proyectos con un monto promedio de S/ 177,000 cada uno.

“Lo resaltante es que esto se da en un contexto de caída de la inversión pública por dos meses consecutivos en 2022. De hecho, la inversión acumulada a febrero cayó en 19.4% debido principalmente a la menor ejecución del Gobierno nacional. Los gobiernos locales cayeron, pero en menor medida. Ello podría responder a que este año es el último de la actual gestión a nivel local y regional, por lo que están acelerando la ejecución de las obras”, agregó.

Proyectos

Considerando el principal proyecto de inversión (el de mayor PIM en 2022) de cada uno de los gobiernos locales analizados, se observa que la ejecución ascendió a S/ 7 millones, de un total de S/ 361 millones asignados para estos proyectos (el 2%).

Cabe indicar que esta ejecución corresponde solo a 10 de los 20 gobiernos locales, porque el resto registra cero ejecución hasta ahora. Además, de los proyectos que no registran ejecución, la mitad no cuenta con expediente técnico (ET).

Quedarán recursos sin ejecutar

Daniela LeguÍa, economista del CPC

Quedan desafíos para este año. Por ejemplo, el proyecto con mayores recursos de este grupo de gobiernos locales está a cargo de San Marcos. Se trata de un proyecto de mejoramiento del Centro de Salud, con un costo de S/68 millones. Para el 2022 tiene asignados S/47 millones de dicho monto. Pero, a la fecha, no cuenta con expediente técnico, lo que prolongará el inicio de ejecución física de la obra y, probablemente, impida la ejecución de la mayor parte de los recursos asignados para este año.

Innegablemente este año quedarán recursos sin ejecutar. En el 2018, último año de la anterior gestión, quedaron S/3,028 millones de canon no ejecutados en obras de gobiernos locales. El costo de oportunidad de estos recursos es enorme. Por ello, desde el CPC insistimos en utilizar mecanismos distintos a la Ley de Contrataciones del Estado que incorporen las mejores prácticas internacionales para la ejecución de obras a nivel regional. Se plantea habilitar a una entidad especializada, como la ARCC, para la ejecución de obras con recursos del canon no ejecutados.