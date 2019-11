El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) se encuentra trabajando para ganar un nuevo mercado para la bebida bandera del Perú: el pisco. Hasta la fecha, se ha vendido en dicho país solo en muy pequeñas cantidades, pero podría ingresar de forma masiva en el 2020.

“Estimo que el 2020 podría estar vendiéndose en Finlandia, en el segundo semestre del 2020”, manifestó Eduardo Chávarri, director general de Promoción Económica de la Cancillería, en diálogo con Gestion.pe.

Según explicó, no resulta fácil lograr la comercialización del pisco en Finlandia, porque el Gobierno tiene el monopolio de la venta de licor y su mercado cuenta con estándares muy exigentes para la introducción de las bebidas.

“El pisco todavía no está allí de forma masiva, pero esperamos que pronto ya esté. Básicamente, necesitamos que los mayoristas o la empresa estatal vengan y vean cómo es el proceso, en algunos casos más artesanales que otros, las bondades de la bebida, la forma como se cultiva, este tipo de cosas”, comentó el diplomático tras la firma del convenio entre el MRE y la Cámara Nacional del Turismo (Canatur).

Finlandia tiene una población aproximada de 5’517,919 habitantes. Sus leyes para la comercialización de alcohol son de las más restrictivas en Europa, debido a que el excesivo consumo de este producto llegó a ser un gran problema social en dicha nación.

De enero a setiembre, las exportaciones de pisco (US$ 4 millones 964 mil) crecieron 18% en relación con el mismo periodo del año anterior, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

Los principales mercados de destino en este periodo fueron los EE.UU. (US$ 2 millones 284 mil), España (US$ 598 mil 591), Países Bajos (US$ 342 mil 056), Ecuador (US$ 209 mil 035) y Francia (US$ 186 mil 668).