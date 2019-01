"Cancelen Davos", pide el escritor estadounidense Anand Giridharadas

"Cancelen Davos" pidió el escritor estadounidense Anand Giridharadas, un exempleado de la consultora McKinsey y autor de un polémico libro contra la élite política y económica mundial, que cada año se reúne en el Foro de la pequeña estación de esquí suiza.

Según el autor Davos "consiste básicamente en hacer lobbying disfrazándolo de conferencia, ir de fiesta juntos, conocer a gente", explica el autor del libro "Winners Take All: The Elite Charade of Changing the World" ("Los ganadores se lo llevan todo: la farsa de la élite de cambiar el mundo".

"Conozco a numerosos periodistas, políticos y otros participantes que han venido [a Davos] durante años y bajaron la guardia tras caer bajo el encanto de los millonarios que están aquí. El foro se ha convertido en el lugar perfecto para los ricos y los poderosos para disimular sus intereses bajo valores comunes a todo el mundo", dijo.

El Foro Económico Mundial (WEF), fundado en 1971 por el profesor de economía alemán Klaus Schwab, que todavía lo dirige a los 80 años, se jacta de buscar un mundo mejor pero muchos lo critican por su presunta hipocresía.

"Creo que hay que cancelar Davos", afirma Giridharadas. "Lo más importante que debe producirse en el mundo es que las personas que se reúnen en Davos renuncien a su influencia en beneficio de las políticas públicas y que dejen de manipular el debate sobre la manera de arreglar los grandes problemas que todos compartimos", aseguró.