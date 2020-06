Varias aerolíneas internacionales que operan en el país ya tienen a la venta pasajes para vuelos entre Lima y destinos del exterior programados para julio, a pesar de que las declaraciones de representantes del Gobierno apuntan a agosto como fecha más próxima de reapertura de las fronteras, señaló el presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Carlos Canales.

Por ello, consideró previsible que los usuarios deban reprogramar sus viajes, si ven acercarse la fecha escrita en sus boletos sin que el Gobierno emita una autorización para reanudar los vuelos internacionales. Advirtió que dichos cambios en las fechas de los pasajes podrían conllevar gastos no previstos por los compradores.

“En Canatur nos preocupa que aerolíneas internacionales hayan puesto a la venta pasajes para sus vuelos en julio, cuando sabemos que recién estarán permitidos los vuelos internacionales en la cuarta fase, programada para agosto, y no hay una fecha cierta de apertura de las fronteras y del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Estamos seguros de que se trata de un error y es mejor que lo corrijan, porque se generarían problemas para las agencias de viaje y para los propios consumidores que no podrán volar”, dijo Canales a Gestion.pe.

En caso de producirse el escenario temido, señaló, los usuarios podrían pedir el reembolso de su dinero o la aerolínea podría darles un travel voucher para viajar en otra fecha. Sin embargo, este cambio de fechas podría implicar un incremento de los costos.

“Si se le entregase un travel voucher, el usuario tendría que pagar tarifas diferentes o ser penalizado por el cambio de fecha. Hoy día está habiendo tarifas en oferta, pero cuando se reactive el sector, las tarifas serán normales. Mucha gente se puede ver interesada en comprar un ticket de US$ 300 a los Estados Unidos o de US$ 500 a Europa, pero cuando se reinicien los vuelos, las tarifas podrían estar en US$ 900 o US$ 1,000, y terminarían pagando una tarifa distinta o teniendo problemas con la devolución de su dinero”, expresó el titular de Canatur.

La semana pasada, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, manifestó que los vuelos nacionales podrían reanudarse en la fase 3 de la reactivación económica, en julio, y los vuelos internacionales en la fase 4, prevista para agosto.

Al ser consultado al respecto, el gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), Carlos Gutiérrez, confirmó que algunas aerolíneas ya están vendiendo pasajes internacionales para julio y agosto, puesto que “no existe una prohibición” para hacerlo.

Señaló que la razón por la que se venden pasajes para julio, es que algunas aerolíneas “están confiadas en que esto se puede abrir con cierta anticipación” a la que se está anunciada de manera “extraoficial" mediante declaraciones de los ministros.

“El gran dilema que tenemos ahora es no contar con una una fecha cierta. Entiendo que estos pasajes están sujetos a aprobación gubernamental. Eso quiere decir que, si se tiene que cambiar de fecha, se cambiará de fecha los boletos y creo que va a haber facilidades para reprogramarlos”, dijo a Gestion.pe.

No obstante, no descartó que al momento de reprogramar sus viajes, los usuarios encuentren precios distintos a los estipulados en sus compras iniciales.

“Cada aerolínea tiene distintas políticas comerciales, pero, de forma general, si una aerolínea está vendiendo boletos ahora, están sujetos a aprobación gubernamental y a precio de oferta como para incentivar el mercado. Si finalmente no se va a poder concretar el vuelo en la fecha anunciada, se tendrá que reprogramar y se entregará un travel voucher. En estos casos, es importante que el consumidor se informe debidamente de los alcances de la oferta o del pasaje que va a comprar, para luego no encontrar sorpresas”, expresó.

