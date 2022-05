Una canasta de las llamadas acciones meme que arrasaron en Wall Street a principios del 2021 se desplomó a un mínimo histórico esta semana, borrando los últimos vestigios del repunte impulsado por los inversionistas minoristas que las hicieron famosas.

El grupo de las 37 acciones de retail favoritas de los operadores seguido por Bloomberg extendió el martes una caída de cuatro días, eliminando casi una quinta parte de su valor en la última semana, cuando los mercados globales cayeron por la preocupación de una recesión inminente. El índice ha perdido un 63% de su valor desde un máximo de enero del 2021.

Los activos de riesgo y las antiguas empresas de tecnología de alto vuelo han sido los más afectados a medida que los inversionistas responden a los esfuerzos de la Reserva Federal para combatir la inflación vertiginosa. La debilidad de las acciones meme se asemeja a las caídas entre las acciones que se hicieron públicas al fusionarse con compañías de adquisición de propósito especial y aquellas favorecidas por el fondo ARK Innovation ETF de Cathie Wood.

La canasta de acciones meme bajaba un 3.7% a las 13:00 horas en Nueva York y las empresas que comenzaron a cotizar en bolsa al fusionarse con SPAC respaldadas por Chamath Palihapitiya eran unas de las con peor desempeño del grupo.

Las acciones minoristas favoritas Game Stop Corp. y AMC Entertainment Holdings Inc. cayeron más del 8% cada una el martes, mientras que otras acciones meme conocidas como Express Inc. y Bed Bath & Beyond Inc. también se desplomaron.

Aun así, la última venta masiva no fue suficiente para disuadir a los inversionistas individuales que ayudaron a impulsar el alza de las acciones meme el año pasado. Tanto GameStop como AMC Entertainment estuvieron entre las cuatro acciones más compradas en la plataforma de Fidelity con órdenes de compra muy por encima de las ventas.

Para ser justos, los inversionistas que ingresaron a GameStop y AMC Entertainment antes de que se desatara la manía a principios del año pasado están sentados con fuertes ganancias en papel. Ambas acciones han subido más del 350% desde el comienzo del 2021, sin embargo, han bajado un 73% y un 82%, respectivamente, desde sus máximos del 2021.