El Secretario General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Jorge Hernando Pedraza, anunció que este organismo aprobó un proyecto para la estandarización regional del diagnóstico del hongo Fusarium (FocR4T), que pondría en grave peligro los cultivos de plátano, cuya ejecución será priorizada.

"El proyecto aprobado mediante la Decisión 832, incluye que laboratorios de los cuatro países de la CAN, lleguen al mismo nivel de capacidad en cuanto al diagnóstico de esta enfermedad y faciliten actividades relacionadas con la prevención de entrada del Foc R4T”, manifestó.

Pedraza participó este lunes en la ciudad de Quito, en el Encuentro Regional de Autoridades Agropecuarias, al cual asistió el vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, ministros de Agricultura y delegados de doce países, incluido el Perú, además de representantes de organismos internacionales. El objetivo de este encuentro fue evaluar y adoptar estrategias para hacerle frente a una eventual propagación de este hongo, tras las alertas difundidas por Colombia.

El secretario general de la CAN señaló que este tema es de suma importancia para la CAN, pues Ecuador es el primer país exportador de banano a nivel mundial, pero también los demás países andinos; Colombia, Perú y Bolivia tienen una importante actividad exportadora.

“Las exportaciones de banano de los países de la Comunidad Andina al mundo para el año 2018, alcanzaron los US$ 4,284 millones. Sólo Ecuador exportó US$ 3,218 millones, Colombia US$ 866,179, Perú tiene una importante actividad exportadora de banano orgánico y Bolivia provee de bananos a países del sur, principalmente a Argentina”, manifestó.