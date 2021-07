El expresidente de Petroperú, Humberto Campodónico, cuestionó que la sierra central y la sierra sur no tengan la masificación del gas natural, a pesar de haberse cumplido con este proceso de instalación.

Explicó que hasta el momento la masificación se ha dado fundamentalmente en Lima. Precisó que el 85% de los hogares que tienen gas está en Lima (masificación domiciliaria) y muy poco en el resto de la costa.

“Pero en la sierra central y en la sierra sur, que es donde está el gas de Camisea, no tienen masificación, y el gas natural cuesta la mitad que el GLP”, dijo en TV Perú.

“Hay un descuido muy grande con nuestros ciudadanos que debe ser rectificado”, agregó.

Consideró que el gas natural tiene que ser visto igual que la energía eléctrica o el agua, es decir, como un derecho de los ciudadanos y tiene que haber una rentabilidad social.

“No va haber rentabilidad económica. Y esa rentabilidad social va a redundar en que la gente consuma más barato. Tenga dinero para otras cosas que, incluso, sirven para reactivar la economía”, precisó.

Precisó que esto no se hace porque hay quienes afirman que el país no puede tener una empresa del Estado que masifique. “Que no podemos tener un subsidio. Tenemos que tener precios distintos. Tenemos que traer una asociación pública-privada. O sea, toda una serie de temas”, enfatizó.

Precisó que si bien los profesionales de Proinversión son muy hábiles, tienen incorporado el chip de la subsidiariedad del Estado.