Campesinos bloquean vía usada por minera Las Bambas para transporte de concentrados Las Bambas, controlada por MMG Ltd, filial de la corporación china Minmetals, opera con normalidad y su producción no se ha visto afectada, dijo un representante de la compañía que solicitó no ser identificado.

Las Bambas. (Foto: USI) Las Bambas. (Foto: USI) USI