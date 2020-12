La campaña navideña del 2020 representaba para los microempresarios la campaña definitiva para recuperar las ventas perdidas ocasionadas por el COVID-19.

En efecto, los microempresarios sí se lanzaron a optar créditos para impulsar sus negocios, aunque esta vez solicitaron menores montos respecto a años previos, manteniendo cautela frente a un escenario aún complicado, señala a Gestión.pe el Gerente Central de Negocios de Caja Arequipa, Wilber Dongo.

Señaló que en tiempos pre-COVID-19 el crédito promedio que solicitaban los microempresarios para la campaña navideña bordeaba los S/ 12,000; en tanto ahora solo solicitaron S/ 10,000.

Según dijo, esto se debe a que la demanda se viene recuperando, pero aún por debajo de lo que se veía hasta antes de la llegada de la pandemia. De este modo, dijo que los microempresarios también han notado que no van a llegar al 100% de las ventas que alcanzaron el año pasado.

“La demanda del crédito está por debajo de lo que se tomaba el año pasado en la misma campaña porque el mismo micro empresario sabe que no va a vender todo, es decir, no necesita tomar más monto (de crédito) porque va a pagar mucho interés del algo que no va a vender”, dijo.

Agregó que el público demandante sí está saliendo a realizar sus compras navideñas, pero -por ejemplo- si antes compraba tres polos, ahora solo compra dos porque los recursos económicos no son como tenían antes, producto de la crisis generada por la pandemia.

“Presencia del público en los centros comerciales sí hay, en Gamarra o en Mesa Redonda se puede observar, pero el monto de compra no ha llegado a la etapa previa del COVID-19”, añadió.

Peruanos acudieron a Mesa Redonda en la búsqueda de adornos navideños. (Foto: GEC)

Ajuste en las colocaciones

Continuando con este escenario aún de incertidumbre –donde no hay fecha definitiva de la llegada de vacunas a Perú y la aparición de una nueva cepa del COVID- desde las cajas municipales también mantuvieron una postura reservada en cuanto a la colocación de créditos y ajustaron recursos.

De este modo, Caja Arequipa desembolsó para esta campaña (octubre, noviembre y diciembre) S/ 1,400 millones en créditos, menor a los S/ 1,700 millones colocado en la misma campaña del 2019.

Por su parte, Caja Huancayo, también redujo las colocaciones de crédito para este año a S/ 450 millones desde los S/ 600 millones otorgado el año pasado.

“También hemos sido conservadores al momento de prestar”, señaló a Gestión.pe, el presidente de Caja Huancayo, Jorge Solís, quien coincidió en que la dinámica en el sector mype continúa, pero con cierta reserva.

Explicó que esto se refleja en los centros comerciales y en los emporios, donde los comerciantes se ‘stockearon’ de productos referentes a la fecha: adornos, juguetes y ropa.

“Los sectores que están impulsando la reactivación de microempresa es la manufactura y el comercio. El sector manufactura involucra confecciones, artesanía y los adornos navideños”, dijo.

Solís detalló, además, que los créditos solicitados por los microempresarios también se redujeron. En Caja Huancayo el préstamo promedio para este campaña se redujo a S/ 20,000, desde los S/ 30,000 del año pasado.

“El ticket era un poco mayor el año pasado, pero lógicamente por la situación hay reticencia o mayor rigurosidad respecto a la gestión de riesgo del crédito”, dijo.

Video recomendado: