Cambios en la presidencia de EsSalud. El médico arequipeño Gino Dávila Herrera, de 65 años, retornaría a la presidencia ejecutivo de EsSalud, de acuerdo a fuentes consultadas por Gestión.

Con esta decisión saldría el actual director ejecutivo, el médico cirujano Alegre Raúl Fonseca Espinoza, que fue nombrado en marzo pasado irónicamente en reemplazo de Dávila, quien asumió el cargo desde enero hasta marzo 2022.

Gino Dávila -cabe precisar- estuvo en el ojo público tras conocerse un audio, en octubre del 2016, en el programa Cuarto Poder. En aquel audio se revelaron presuntos negocios irregulares vía convenios del Seguro Integral de Salud (SIS) y clínicas, que se conoció como el “negociazo”.

¿Cómo participó Dávila? De acuerdo a la grabación, entre el entonces consejero presidencial Carlos Moreno y propietario de la clínica Osteoporosis, Aldo Periano, ambos coordinaban un supuesto negociado. En la misma, Moreno dijo: “Estoy tomando EsSalud. Ahorita estoy poniendo al presidente de EsSalud. Entonces, tú con los negocios que hagas en EsSalud, todo se pone plano. Gino Dávila es mi hombre de confianza”.

Dávila, por entonces, era gerente de la Red Prestacional Rebagliati y asesor de la presidencia de EsSalud. Sobre el particular, Dávila dijo al diario El Comercio que “no existió ninguna vinculación ni poder de influencia en los términos sugeridos por las supuestas denuncias de entonces”.

“Yo soy un médico que trabaja hace décadas en gestión de la salud y aseguramiento y jamás me he involucrado con intereses que no sean el de mi institución y los asegurados”, añadió.

