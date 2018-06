California: la quinta economía del mundo donde 1 de cada 5 son pobres

Luego de Estados Unidos, China, Japón y Alemania, viene California . El estado más poblado de Estados Unidos la quinta economía del mundo.

Si bien no es la primera vez que está en dicha posición –antes estuvo en 2002- los golpes de la crisis financiera del 2008 mermaron su capacidad al borde, incluso, de la quiebra.

La clave más importante es la diversificación .

"Es bastante extraordinario pensar que, si fuera independiente, California sería la quinta economía del mundo", le dijo a BBC Mundo Lee Ohanian, profesor de Economía en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

"El logro es excepcional y no se debe tanto a lo grande que es (el estado tiene casi 40 millones de habitantes, pero su economía ha superado por ejemplo la de Reino Unido, que tiene más de 60 millones), sino que denota la alta productividad de sus trabajadores", agregó.

Por otro lado, para Stephen Levy, director del Center for Continuing Study of the California Economy (Centro para el estudio continuo de la economía de California ), todas las partes del estado contribuyen al crecimiento económico.

Así, el volumen de comercio está en cifras récord. La hostelería y el turismo vienen al alza y tienen importantes industrias en el entretenimiento y la tecnología.

Pero California también cuenta por ahora con precios elevados para vivir, un tráfico complicado, impuestos altos, pago de tasas extras para luchar contra la contaminación, costos por emisión de gases, entre otros temas.

Aun así, la inmigración sigue siendo alta. Quizá porque hay una buena acogida a las personas más allá de su religión u orientación sexual y esta mentalidad se replica en todas las zonas del Estado, de acuerdo a Levy.

Para Irena Asmundson, economista jefa del departamento de finanzas de California, todos los sectores económicos –excepto del agrícola- contribuyeron a la subida del PBI californiano que, en 2017, creció en US$ 127,000 millones.

Los servicios financieros y el sector inmobiliario lideraron el avance aportando US$ 26,000 millones. Después vienen el sector tecnológico con US$ 20,000 millones y manufactura con US$ 10,000 millones.

"La mayor parte proviene de empresas relativamente pequeñas que están muy especializadas", explicó Asmundson sobre el crecimiento de la industria manufacturera.

Así, en total el PBI de California superó los US$ 2.7 billones en 2017. El PBI de Brasil fue de US$ 1.8 billones, el de México US$ 1.04 billones y el peruano aproximadamente US$ 158 mil millones (menos del 10% en comparación al de Brasil).

No todo es color rosa

Pese a la gran cifra del PBI, los californianos no lo ven como algo tan positivo. Esto debido a los índices de pobreza y el acceso difícil a una vivienda.

De acuerdo a los datos más recientes de la oficina del censo, 1 de cada 5 californianos vive en pobreza (20.4% de la población). A nivel nacional, el porcentaje es menor y llega a 14.7%.

Dicha tasa es la más alta del país y también tienen el índice más alto de pobreza infantil. California, en ese sentido, tiene 140 mil personas sin vivienda y eso se ve reflejado en Los Ángeles y San Francisco.

"Supone un 25% de todos los sin techo del país, y el 10% está concentrado en el condado de Los Ángeles", reflexiona Ohanian.

"Es un estado con una gran desigualdad. El costo de la vivienda es carísimo, el precio medio de una casa es US$ 540.000. Solo un 30% de los hogares puede permitirse pagar una hipoteca así, asumiendo que pagan el 20% de entrada", señala el profesor de Economía.

"Las políticas económicas han dañado a mucha gente, aunque haya sido sin intención", expresa.

Ohanian dijo que dicho estado podría enfrentar otra crisis sino cambia sus políticas en torno al pago de pensiones y el sistema de salud, según señaló a la BBC.

En ese sentido, algunos analistas resaltan que el gobernador demócrata Jerry Brown encontró un déficit presupuestario de US$ 27,000 millones cuando asumió en 2011. Sin embargo, tras 8 años de expansión económica, California tiene un superávit de US$ 6,000 millones.

Pese a ello, hoy existe una gran incertidumbre tras las políticas comerciales que va tomando el presidente estadounidense Donald Trump.