El proyecto que presentó Osinergmin para modificar el procedimiento de declaración de costos de generación eléctrica con gas natural -de aprobarse- podría llevar a un incremento en la tarifa de ese gas en Lima y Callao, y afectar su masificación, según advirtió Cálidda.

Tal observación está contenida en una carta que envió esa empresa distribuidora al referido organismo regulador, y en la cual le pide hacer un análisis costo-beneficio de los impactos que tendrá su iniciativa, pues refiere que, al modificar la regulación eléctrica, también se afectará al mercado del gas natural.

La empresa se refiere a la parte del proyecto que dispone que ya no se reconozca a las térmicas costos resultantes de contratos con cláusulas take or pay, es decir de consumo, transporte y distribución de ese gas, a firma.

Antecedente

Como ese tipo de contratos conlleva a un pago fijo (se paga sea que se consuma o no), muchas térmicas lo consideran un costo fijo, y como las declaraciones que deben hacer sólo se refieren a costos variables, es que declaran el uso de gas como costo cero o cercano a cero.

El proyecto de Osinergmin busca dar cumplimiento a una sentencia judicial que ordena modificar la regulación para que ya no se permita continuar con la actual forma de declaración de costos, pues esto es considerado algo irreal y que encarece las tarifas eléctricas.

De aprobarse la propuesta de Osinergmin, la alternativa que le quedaría a esas generadoras sería renegociar sus contratos para que puedan pagar sólo el gas que consuman.

Sustento de Cálidda

Sin embargo, sobre este punto, Cálidda precisa en su carta dirigida a Osinergmin que, en principio, el reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas vigente, establece que las generadoras termoeléctricas deben tener contratos a firme para el transporte de gas.

Asimismo, recuerda que un eslabón en la cadena de suministro (desde Camisea hasta las plantas de esas generadoras, que se concentran al sur de Lima) es también la distribución del gas (que realiza esa empresa).

En esa línea, señala que el consumo de esas centrales en su concesión representa el 73% del volumen facturado de gas natural en Lima y Callao, y está basado en función a la capacidad contratada (bajo el esquema contractual vigente antes mencionado).

“En la medida en que dicha capacidad contratada, que es el principal volumen de demanda de Cálidda, se vea reducida, se generará un incremento en la Tarifa Única de Distribución de gas natural, para contrarrestar dicha reducción (en la demanda contratada con las térmicas)”, advierte la empresa.

Tarifas

Esa alza de tarifas, añade, a su vez va a producir una pérdida de competitividad del gas natural frente a otros combustibles, como el GLP, y puede tener consecuencias sobre la masificación del gas de Camisea en el país.

A la vez, anota en su carta, que al reducirse la demanda, Cálidda reduciría sus ingresos, y se pondría en riesgo el proceso de expansión de sus redes en el marco de su plan quinquenal de inversiones.

De aprobarse el proyecto, según Amadeo Arrarte, country manager de Calden Consultora, la Tarifa Única de Distribución de gas podría incrementarse en un 25%, y cuyo efecto en los consumidores residenciales del gas natural podría ser de un alza del 8% en las tarifas.

EN CORTO

Inconstitucional. Si se aprueba el proyecto de Osinergmin que desconoce los costos fijos que establecen contratos take or pay suscritos por térmicas a gas, sería una medida inconstitucional, pues la Carta Magna reconoce ese tipo de contratos, y se podrían generar procesos que culminen en arbitrajes, observó Amadeo Arrarte, socio de consultora Calden.