La incertidumbre generada por el vertiginoso cambio de Gobierno podría impactar de forma negativa en la otorgación de préstamos a micro y pequeñas empresas, en caso el Congreso de la República y Ejecutivo decidan cambiar los lineamientos existentes en los programas reactivadores como los Fondos de Apoyo Empresarial (FAE) y Reprograma Perú, advirtieron las Cajas de Ahorro y Crédito.

La economía peruana se viene recuperando y si los legisladores realizan modificaciones en los programas reactivadores o continúan con la propuesta de fijar un tope máximo a las tasas de interés, impediría que exista un mejor dinamismo, afirmaron representantes de Caja Arequipa y Caja Huancayo a Gestión.pe. Del mismo modo, resaltaron que el presidente de la República, Manuel Merino, haya anunciado que las elecciones generales se realizarán el 11 de abril, como estaba previsto.

“Esperemos que con el mensaje que ha dado el presidente Merino, de respetar los procesos electorales, las instituciones puedan estar más tranquilas porque el mercado microfinanciero está dando muestras de una recuperación bastante positiva. Entre setiembre y octubre teníamos colocaciones del 85% frente al año pasado”, sostuvo Wilber Dongo, gerente central de negocios de Caja Arequipa.

En tanto, Jorge Solís, presidente de Caja Huancayo, resaltó el mensaje de Manuel Merino, pero considera que es importante que las reformas del Congreso al sistema financiero no se produzcan en el corto plazo, sino después de las elecciones generales, es decir, con un nuevo parlamento.

“(El mensaje) ha sido bastante oportuno y brinda tranquilidad a los inversionistas. Sin embargo, el Congreso tiene que ponerse en ‘marcha blanca’, en el sentido que las reformas relacionadas al sistema financiero y cajas municipales deberían aplazarse porque genera incertidumbre y produciría un impacto negativo", explicó .

Impacto

Caja Arequipa añadió que de modificarse estos lineamientos, los empresarios minoristas podrán verse afectados, porque la demanda podría reducirse y la incertidumbre volvería a los niveles que hubo en marzo y mayo, cuando se paralizaron las colocaciones crediticias. “El presidente tiene que dar una señal clara con la conformación de un gabinete independiente, profesional, con un sentido de sacar adelante al Perú”, dijo Dongo.

La actual incertidumbre no promovería un aumento en las tasas de interés, coinciden los representantes de las cajas municipales. Pero, en caso de no haber mensajes claros en cuanto al rumbo que tomará el Gobierno en materia económica, haría que las entidades financieras sean más conservadoras y no apuesten por brindar muchos créditos.

“A corto plazo no subirán las tasas de interés porque hay más prudencia como se hizo al inicio de la pandemia. Lo que repercute es la paralización del otorgamiento de créditos. Más que aumento de interés lo que quieren saber los entes económicos son los riesgos que pueden asumir en el futuro dependiendo de las políticas económicas que el Gobierno tendrá en el futuro. Esperemos que no haya cambios, porque si hubiera serían pésimas señales para el mercado financiero", explicó Dongo.

Solís, por su parte, manifiesta que las empresas necesitarán capital para obtener liquidez a inicios de la campaña navideña, en la cual aumentan considerablemente sus ventas. “Hay cierta expectativa de tomar créditos de capital por la expectativa en las fiestas de fin de año. Pero, la incertidumbre generará el ajuste de los créditos y que no fluyan los financiamientos que se necesitan para una reactivación económica”, precisó.

Con relación a los Fondos de Apoyo Empresarial (FAE) y el programa Reprograma Perú, el gerente de Caja Arequipa considera que deben continuar tal y como están porque beneficia a las micro y pequeñas empresas a reactivarse. En caso de modificarse, traería complicaciones.

“Esperemos que no se toquen los programas, ni los FAE ni el Reprograma Perú, porque la gente necesita una reprogramación en mejores condiciones. El presidente y el Congreso deben dar prioridad a que no se paralicen, ni cambiar a los representantes del Cofide ni de la SBS, porque también complicará la situación”, concluyó.