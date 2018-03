Cajas Municipales: “Esperamos que rentabilidad de las cajas municipales supere el 15% este año”

El 2018 pinta bien para las cajas municipales, a pesar de las dificultades que enfrenta la economía y política local. En entrevista exclusiva con Gestión, el presidente de la Fepcmac, Jorge Solís Espinoza, estimó que la colocación de créditos y la captación de depósitos de las entidades ediles crecerán más que el año pasado.

El 2017 fue bastante complicado, ¿cómo les fue a las cajas municipales?

A pesar de todo, fue un buen año para las cajas municipales y así lo demuestran las cifras. Las colocaciones de créditos crecieron, en términos interanuales, 15%, los depósitos aumentaron 14%, la rentabilidad patrimonial (ROE) fue de 13.5% y la mora subió un poco a 5.56%.

¿Qué hizo posible ese desempeño a pesar del menor crecimiento de la economía y del ruido político local?

Se debe a que atendemos a las mypes, que representan el 62% de las carteras de crédito de las cajas y que son menos permeables a los efectos de la macroeconomía y de la política. Los emprendedores tienen la capacidad de reinventarse muy rápidamente.

¿Cómo evalúan el apoyo del Gobierno al sector mype?

El Fondo para el Fortalecimiento Productivo de las Mypes (Forpro) no funcionó y ahora se está revisando. Fue un error exigir que las mypes se formalicen para acceder a esos fondos.

¿Cuál debería ser entonces la manera de conseguir un mayor impacto sobre las mypes?

Con financiamiento más barato a través de las entidades microfinancieras para que estas micro y pequeñas empresas puedan potenciar sus actividades económicas. Para eso se requiere de la palanca (financiera) de Cofide, pero sin barreras burocráticas.

Cofide planea dar líneas de garantías para créditos a las mypes. ¿Qué le parece?

Sería importante para impactar en los segmentos más riesgosos, para lograr una mayor inclusión financiera en sectores no atendidos, sobre todo de las zonas rurales. Solo el 5% de la población rural tiene hoy acceso a servicios financieros. Las cajas queremos entrar con más fuerza en esos sectores, pero con un riesgo compartido, por ejemplo, través de un fondo de seguro estatal.

¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento de las cajas municipales para este año?

Nuestros crecimientos son contracíclicos porque los emprendedores hacen de la crisis una oportunidad. Entonces, para este año esperamos que las colocaciones de créditos crezcan más de 17%, mientras que las captaciones (depósitos) deberían elevarse en 16%.

Proyectamos un ROE de más de 15%, pues las cajas están permanentemente mejorando sus procesos para bajar costos y, además, daremos mucho impulso a la venta de otros servicios, como microseguros para mejorar márgenes.

¿Y qué esperan para la mora?

​Las proyección de la mora para este año es de 5%, pues en algún momento del año pasado se vio afectada la cadena de pagos por el fenómeno de El Niño costero.

En el marco de la nueva ley de cajas municipales, ¿qué nuevos productos se ofrecerán?

Vamos a ponerle mucho impulso al financiamiento al comercio exterior. La Fepcmac tiene un convenio con el Ministerio de la Producción para crear un producto financiero que ayudará a las mypes que exportan.

¿Seguirá el proceso de consolidación de las microfinancieras?

Sí, esa es la tendencia en el sector microfinanciero. Seguramente vamos a ver todavía fusiones y adquisiciones

¿Temen la competencia de las cooperativas que pronto van a ser supervisada por la SBS ?

No nos preocupa, más bien nos interesa que las cooperativas se formalicen porque ejercen una competencia desleal en el mercado y pueden poner en riesgo la salud del sistema financiero. Es importante que sean reguladas y nosotros damos la bienvenida a una sana competencia.

"Agrobanco debería ser banco de segundo piso"





El Estado nunca ha sido un buen banquero para ayudar a los micro y pequeños productores, pues no tiene la tecnología y no sabe dar créditos al sector mypes, afirmó Jorge Solís, presidente de la Fepcmac. “Las cajas lo haríamos mejor”, subrayó.

En ese sentido, reclamó que Agrobanco se convierta en un banco de segundo piso y trabaje con las microfinancieras para impulsar el microcrédito a los pequeños productores que hoy no tienen acceso a servicios financieros. Solís sostuvo que la experiencia muestra que la banca de fomento no ha funcionado en el país.

“Agrobanco como banca de primer piso no ha tenido ningún impacto para reactivar el agro. Más bien ha concentrado el crédito en algunos productores”, puntualizó.

Señaló que la creación de un fondo de garantía estatal sería positivo, pues les permitirá a las cajas asumir más riesgo para incursionar con mayor fuerza en el sector de pequeños productores agrarios.