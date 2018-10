Cajamarca, Loreto, Piura, Puno y San Martín registran baja inversión pública, ¿a qué se debe?

Si bien es de esperar que los Gobiernos Regionales y Locales más pobres deberían destinar mayores recursos de su presupuesto a inversión pública con el fin de enfrentar las brechas sociales; no obstante esta situación no ocurre en la realidad, específicamente en cinco regiones que, pese a registrar niveles de pobreza por encima del promedio del país (21.7%), presentan una baja inversión pública per cápita.

Estas regiones son Cajamarca, Loreto, Piura, Puno y San Martín en conjunto presentan un gasto corriente promedio de 71.5% de su presupuesto dirigido principalmente al pago de remuneraciones y servicios, de acuerdo a datos del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

" Esto llama la atención que los recursos restantes dirigidos a la inversión (28.5%) solo se hayan ejecutado un 42.5%. Ello supone de que es necesario mejorar la calidad del gasto de los recursos presupuestales para impulsar la inversión pública", precisó César Peñaranda, director ejecutivo del IEDEP.

Entre las regiones con mayor nivel de pobreza figuran Cajamarca (47.5%) y Loreto (35.3%) donde el gasto corriente es de 72% y 80%, respectivamente del presupuesto asignado, quedando por tanto, menores recursos para la inversión. En estas regiones el gasto de capital subnacional por ciudadano (per cápita) asciende a S/ 1,320 y S/ 880 para cada caso.

Asimismo, las regiones como Puno (32.7%), Piura (28.7%) y San Martín (26.1%) destinan el 77%, 59% y 69,4%, respectivamente de su presupuesto subnacional a gasto corriente donde el gasto de capital para cada una de ellas es de S/ 1,025, S/1,183 y S/1,405.

Regiones pobres y la inversión pública



Caso contrario son Huancavelica (38.9%), Pasco (38.5%) y Apurímac (35.9%), regiones pobres que en promedio destinan el 62.8% de su prepuesto a la inversión. Estas regiones registran un alto gasto de capital por persona que va de S/ 2,416 a S/3,086.

Del total de regiones es Pasco la de menor participación de gasto corriente en su presupuesto (50%), lo que le permite casi duplicar los recursos asignados para inversión en comparación a la región Cajamarca.

No obstante, existen también regiones con bajo nivel de pobreza pero que cuentan con un gasto de capital per cápita elevado, es el caso de Moquegua (S/ 2,736), Madre de Dios (S/ 1,828) y Arequipa (S/ 1,726).

La CCL consideró que desde el Gobierno se debe promover o incentive a que los Gobiernos Regionales y Locales asignen mayores recursos a inversión pública, considerando que es un mecanismo importante para enfrentar la pobreza.

Peñaranda añadió que el Perú -en comparación al resto de países de la región- ha avanzado en la mejora de la calidad del gasto, lo que es positivo. No obstante, afirma que la inversión pública debe mejorar aún más, pues mientras coadyuva al crecimiento económico abre oportunidades de más empleo e ingresos, lo que al final determina reducir la pobreza.

“Desde el Gobierno Central se debe insistir en la asesoría y apoyo a los gobiernos subnacionales, sobre todo en la actual coyuntura, pero además propender a una mayor y mejor profesionalización en la gestión regional, con más especialistas que desarrollen una carrera pública cuya acción se reflejará en una mejor calidad y eficacia de gasto de los recursos asignados”, anotó Peñaranda.