Las instituciones microfinancieras juegan un rol importante en lograr la inclusión financiera y en brindar acceso al crédito a los pequeños empresarios del país, que hoy se colocan como los más afectados ante el golpe económico que supone la pandemia. En ese sentido, Jorge Solís, presidente del directorio de Caja Huancayo, señala que la llegada de la pandemia ha encontrado a su institución muy sólida, lo cual le ha permitido manejarse de manera solvente.

“Contamos con un buen índice de solvencia patrimonial, con liquidez y con la tasa de mora más baja sostenidamente desde hace 5 años. Esta coyuntura nos agarra en una posición sólida y solvente. Cuando se inició la cuarentena, hemos reprogramado masivamente las cuentas de nuestros clientes por 3 meses sin cargos ni intereses. En nuestro portafolio, el 62% de la cartera son mypes y el 11% son créditos hipotecarios”, explica Solís.

El vocero de Caja Huancayo señala que, a pesar de haber reprogramado las deudas de más del 80% de su cartera, las mypes son un sector que aún requieren créditos para la reactivación económica. Caja Huancayo, explica Solís, se ha adjudicado más de S/ 120 millones de FAE-Mype y S/ 500 millones del programa Reactiva Perú. Sin embargo, Solís señala que estos procesos avanzan lento y no permite desembolsar créditos a tiempo.

“Lamentablemente la activación de las garantías está siendo muy lenta. Hay una demora por parte de Cofide que tiene que hacer la validación y no están llegando con rapidez estos programas. Recordemos que debería tener un impacto rápido en la economía para evitar que se rompa la cadena de pagos. Esa lentitud no está ayudando a que el impacto sea como se esperaba”, sostiene Solís.

Si bien reconoce que la segunda etapa de Reactiva Perú tiene un mayor desembolso hacia las micro y pequeñas empresas, Solís considera que el apoyo hacia este sector empresarial debe ser más fuerte aún. Por ello, propone que el Ejecutivo y el Banco Central de Reserva (BCR) realicen un Reactiva Perú 3 exclusivo para pymes con garantías por S/ 15,000 millones.

“Las mypes están haciendo sus esfuerzos para subsistir. Consideramos que no son suficientes. Hay necesidad de un programa de rescate financiero para las mypes por lo menos de S/ 15,000 millones si queremos seguir impactando. Creemos que debe haber un Reactiva 3 para soportar a este gran sector que es la base y dinamiza la economía. Se olvida de que las empresas pequeñas también tienen obligaciones y pagos a proveedores. Se tiene que orientar recursos específicamente a las mypes, Si bien hay más apertura hacia ellas, no es suficiente. Es importante un plan Reactiva 3 para no permitir que estas mypes caigan”, señala Solís.

El presidente del directorio de Caja Huancayo considera que este programa debería realizarse a través de repos garantizadas con características especiales que permitan a la microfinancieras reprogramar los créditos de las mypes sin intereses.

“Un Reactiva 3 para mypes con compras de cartera y un margen que permita la reprogramación de deudas sin cargos ni intereses. El Estado asumiría el 2% y permitiría que miles de mypes puedan mantener su estatus, reactivarse y dinamizar la economía. Para este programa, se tendría que considerar un costo o un valor por lo menos de 2 puntos mayor al costo real para que las entidades microfinancieras puedan ampliar la reprogramación de obligaciones por dos o tres meses más. Actualmente las mypes no van a poder recuperar rápidamente sus capacidades para cumplir sus obligaciones”, señala Jorge Solís.

Mientras tanto, Solís señala que Caja Huancayo continúa colocando sus propios créditos entre S/ 1,000 y S/ 10,000 para los emprendedores. En lo que va del año, Caja Huancayo lleva ya 20,000 colocaciones y proyectan terminar el 2021 50,000 colocaciones. La cartera de esta institución microfinanciera está repartida entre Lima (40%), Junín y Huancavelica (40%) y el resto del país (20%)