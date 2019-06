Caída de venta de vehículos en Perú es la segunda más alta de América Latina

Culminado el trayecto del primer cuatrimestre del 2019, la venta de vehículos en el Perú aún arrastra la tendencia a la baja del año previo (Gestión 09.05.2019). Sin embargo, este momento de retroceso no es exclusivo del mercado peruano en América Latina.

Así lo reveló un sondeo realizado por La República de Colombia en siete países de la región, el cual señaló que la comercialización de vehículos se redujo en casi todos los mercados de la región, con excepción de Brasil, que reportó un crecimiento de 10%.

No obstante, el no ser el único mercado en afrontar la tendencia negativa no debería ser motivo de consuelo ni complacencia.

Y es que, en el referido sondeo, la caída de ventas registrada por Perú al mes de abril (6.3%) termina siendo la segunda mayor de la región, solo después de la contracción de doble dígito reportada en Argentina (ver gráfico). Asimismo, el volumen de Perú es el segundo más bajo, solo supera a Ecuador.

Mix de razones

En una aproximación a los motivos de la menor venta de vehículos nuevos en América Latina, el reporte da cuenta de razones internas y externas, siendo la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China una de las principales causas.

“El mercado sudamericano se ha visto afectado por la incertidumbre global que generan las tensiones comerciales entre Estados Unidos, China y Europa. Eso afecta al consumidor, al crecimiento económico y a las ventas”, afirmó Felipe Muñoz, analista global de Jato.

Sin embargo, en el caso peruano, los conflictos comerciales y su impacto en las monedas locales no son los principales motivos. Así, se reconoce que este mercado ha sido afectado más por el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).

En efecto, el past president de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), Edwin Derteano, consideró que la venta seguiría en negativo mientras el mercado siga afectado por el referido impuesto (Gestión 19.03.2019).

Así, en ese momento, planteaban al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la revisión de dicho impuesto, tomando en cuenta los resultados a un año de haberse implementado.

En el Perú, el ISC de 10% a los automóviles y vehículos SUV fue impuesto en mayo del 2018, como parte de los cambios en su aplicación.

infografía