Café peruano supera precio de US$ 4,500 por quintal en subasta electrónica internacional

El café orgánico del productor Dwigth Aguilar Masías, de la provincia de La Convención (Cusco), fue el gran ganador de la segunda subasta electrónica internacional realizada en el marco de la competencia Taza de Excelencia - Perú 2018, tras superar el precio de US$ 4,500 el quintal (46 kilos), informó el Ministerio de la Producción (Produce).

“Si bien no se logró el pico del año pasado de US$ 10,000 el quintal, lo que se puede atribuir a la crisis del precio del café, se ha obtenido un precio de US$ 4,510. Esto significa 37 veces más por encima del precio internacional, que se ubica en US$ 120 el quintal”, señaló el ministro de la Producción, Raúl Pérez-Reyes.

Indicó que en esta subasta internacional contó con la participación de 23 productores nacionales y conseguirán impactos significativos en el desarrollo de la cadena de valor del café.

“El concurso contribuirá a mejorar la imagen del producto peruano en la industria de cafés especiales del mundo, generará un efecto multiplicador en la mejora de la calidad del café peruano y desarrollará capacidades en los recursos humanos que gestionan la cadena de valor de la misma”, añadió.

Participantes

Pérez-Reyes sostuvo que Taza de Excelencia – Perú 2018 tuvo un largo y riguroso proceso de selección.

Detalló que en agosto pasado se inscribieron 425 productores de once regiones cafetaleras; un mes más tarde se realizó la preselección nacional con 269 productores, a cargo de jurados nacionales y el juez líder de la Alliance For Coffee Excellence (ACE); clasificando 69 productores, los cuales llegaron a Lima para la rueda nacional e internacional.

Luego, en la primera semana de octubre, se desarrolló la rueda nacional con jueces nacionales y el juez líder de la ACE, clasificando 36 productores.

Tras ello, 28 jueces internacionales de la industria de cafés especiales del mundo eligieron a los 23 ganadores de la competencia, los cuales clasificaron a la subasta internacional.